Dans la catégorie des défenseurs centraux qui brillaient sur coups francs, il y a eu Augenthaler, Koeman, Mihajlovic ou Murat Yakin (un soir à Amsterdam). Leur style? Plutôt de loin et en force. «VVD», lui, ajoute de l’effet à la puissance et sa maîtrise de l’exercice raconte toute son aisance technique. Droitier, il relance des deux pieds avec une facilité déconcertante, ne panique pas dans le jeu court et adore les transversales millimétrées. La classe, tout simplement.

Après un premier semestre aux soins et ces dernières semaines sur le banc (il négociait son contrat), la forme physique de «VVD» est un enjeu majeur pour Jürgen Klopp. Mais une chose est certaine: lorsqu’il est affûté, le Néerlandais ne bouge pas comme un défenseur de 193 cm pour 92 kilos. Le colosse va vite, change de direction facilement et autant d’explosivité détonne dans une telle carcasse.

Voilà trente-six heures que toutes les raisons sont bonnes pour être scandalisé. Il y a la colère de principe: «100 millions, encore une somme indécente». Les ricanements du suiveur distrait: «Virgil qui?» Enfin les sarcasmes de l’expert partisan: «Un prix pareil pour un défenseur central, d’une équipe moyenne et qui sort d’une année à se soigner, le football a perdu la tête.»

Vraiment? Le transfert de Virgil Van Dijk (26 ans) à Liverpool mérite-t-il une telle vague de scepticisme? Pour la rage de principe, admettons; même si le football ne détient pas le monopole de l’indécence. Pour le reste, par contre, il y a débat. Et il ne mérite pas la caricature.

«Il est meilleur que moi dans les airs, plus rapide, plus sûr techniquement et il marque moins d’autobuts», s’est ainsi réjoui Jamie Carragher, ex-défenseur des Reds (donc pas vraiment neutre) et consultant vedette de Sky. «C’est une recrue capitale pour Liverpool, mais elle ne réglera pas toute seule ses soucis défensifs», a nuancé Martin Keown dans le Mail. La réserve est pertinente tant le public d’Anfield ne cesse d’accueillir des recrues – Lovren, Clyne, Matip, Klavan, Karius – et désespère de retrouver une vraie solidité.

Alors pourquoi Virgil Van Dijk règlerait-il ce qui ressemble à un problème structurel? «Parce que, quand il est au top physiquement, c’est le meilleur défenseur central de Premier League et le meilleur défenseur central qui n’évoluait pas dans un grand club européen, tranche l’ancien directeur sportif des Reds Damien Comolli sur SFR. Avec lui, Liverpool peut viser le titre la saison prochaine. C’est un renfort énorme.» Voilà pourquoi. (Le Matin)