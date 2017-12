L'attaquant de Southampton Charlie Austin risque d'avoir quelques problèmes avec la Football Association (FA) anglaise ces prochains jours. Il s'est en effet rendu coupable d'un vilain geste sur le gardien danois de Huddersfield Jonas Lössl.

Austin, qui avait ouvert le score pour les Saints à la 24e minute (score final: 1-1), a en effet volontairement laissé traîner son pied alors que le gardien de Huddersfield avait le ballon entre ses bras (32e). Il a a touché Lössl en plein visage. Le portier a eu le nez explosé et a dû recevoir des soins à même la pelouse.

Le manager de Huddersfield David Wagner était plutôt remonté après le match: «C'était vraiment très vilain, voire vicieux, comme geste. Cela ne devrait jamais se produire. Il (ndlr: Austin) était si loin du ballon et du gardien, tant Jonas avait de l'avance... J'ai regardé les images vidéo: il l'a vraiment touché volontairement. Cela me désole de dire cela, mais c'est ainsi.»

Le manager de Southampton Mauricio Pellegrino nuançait les choses: «Je ne crois pas qu'il y ait eu une mauvaise intention de la part d'Austin à ce moment-là. Cela fait partie du foot. C'est un sport de contacts.»

Austin s'est blessé plus tard dans la partie, et il a quitté le terrain la 79e minute. «Il devrait manquer deux semaines», a expliqué Pellegrino. Ce qui lui laissera tout loisir de répondre à la convocation de la FA: celle-ci va à coup sûr ouvrir une enquête, le geste de Charlie Austin ayant provoqué un véritable tollé outre-Manche.

