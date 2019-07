Sion M21 - Bavois n’est pas forcément la plus alléchante des affiches au menu de cette pré-saison en Suisse. Soyons francs. Mais suivre le match amical entre les deux équipes de Promotion League devient déjà plus intéressant depuis la VOR (Video Operation Room). A Volketswil, dans la banlieue zurichoise, la VOR est le point stratégique de la VAR (Video Assistant Referee), qui sera introduite ce week-end en Super League. C’est ici que les 180 rencontres de Super League seront suivies et les séquences litigieuses analysées.

Mercredi soir à Tourbillon, les tribunes sont entièrement vides pour le match amical. Rien à voir avec l’effervescence au siège de la société de production NEP, qui produit les images du championnat suisse. L’équipe VAR y est attentivement observée par des journalistes suisses agglutinés derrière la vitre, pour la répétition générale en direct. «Ok, c’est bon! Bon match les gars», lance l’arbitre Sandro Schärer juste avant de donner le coup d’envoi de la rencontre en Valais.

Dans la VOR (à Zurich donc), trois hommes munis de casques audio sont confortablement installés dans leur chaise et font face à cinq écrans. Ils occupent l’une des cinq stations entièrement équipées et ont à disposition tous les signaux des six caméras de Teleclub installées à Tourbillon. Au centre, l’arbitre (le VAR) est entouré par un arbitre-assistant (l’AVAR) à sa gauche et par un technicien (RO pour Replay Operator) à sa droite. Un bouton vert permet au VAR de signaler une situation litigieuse. Son collègue de droite (le RO) peut alors préparer la séquence pour visionnage.

Pendant que l’action est visionnée par le VAR, son assistant (l’AVAR) est attentif à la poursuite de la rencontre. Précisons encore que le match est diffusé sur les écrans de la salle d’opération vidéo avec un décalage de trois secondes, afin que le team VAR ait un temps de réaction. Et qu'un Review Assistant (RA) est présent dans la Referee Review Area au bord du terrain, afin d'apporter un support technique lors du visionnement des images par l'arbitre au stade.

Un nouveau jargon

Sur la table des trois hommes enfermés dans la jolie salle feutrée, un bouton rouge permet de parler avec l’arbitre. «Super Sandro. Good job man!», lance l’arbitre VAR à l’oreillette de Sandro Schärer, qui n’a pas mis de carton jaune pour une faute d’un joueur de Bavois sur un jeune valaisan. «Au début, le team VAR avait tendance à trop parler, il a fallu un peu les calmer», précise Christophe Girard, le nouveau responsable de la commission des arbitres à l’ASF. Le team VAR est censé entrer en contact avec l’arbitre seulement si ce dernier a commis une erreur claire et évidente. Entre le terrain et la salle vidéo, un nouveau jargon a été mis en place. On y entend un mélange d’anglais («back»), d’allemand («Abstoss») et à de rares occasions des mots de français se perdent.

Soudain, la scène que tout le monde attendait se produit au milieu de la mi-temps. Le score est toujours vierge sur la pelouse ensoleillée de Tourbillon pendant que les trois hommes à Volketswil s’agitent dans la pénombre. Une ligne rouge s’affiche au-dessus des écrans: ils sont en train de visionner une scène litigieuse. Le gardien de Sion M21, après avoir touché le ballon, a bousculé un attaquant de Bavois dans la surface et l’arbitre Sandro Schärer a sifflé penalty. Y avait-t-il erreur manifeste du gardien? Derrière la vitre, le team VAR confirme la décision de l’arbitre mais le joueur de l’équipe visiteuse rate son essai.

La mi-temps vit ses dernières secondes lorsque l’attaquant du FC Sion M21 Philippe trompe le gardien de Bavois. «Check-Goal…attends la passe…ok…bon…bon…goal convert!» L’échange est bref et net. Sandro Schärer renvoie tout le monde au vestiaire sur le score de 1-0 pour les joueurs locaux. A Volketswil, les discussions tournent toujours autour du penatly.

L’ancien joueur et entraîneur Andy Egli, devenu consultant, signale une main dans le mur sur un coup-franc précédent le but. «Vous en pensez quoi les Welsches?» Les discussions se poursuivent, pour savoir si l’erreur du gardien était manifeste ou pas.

Vendredi soir à Tourbillon, la VAR vivra sa première en Suisse pour le choc Sion - Bâle. Les arbitres qui fouleront la pelouse valaisanne et leurs collègues dans la régie zurichoise espèrent tous rester dans l’ombre.