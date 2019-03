Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe et maintenant Séville. Partout où il est passé, Simon Kjaer a été un défenseur apprécié pour son intransigeance dans les duels. Le Danois est un combattant, de ceux qui ne supportent pas d’être dominés physiquement par un avant-centre. Un roc. Et l’une des raisons principales à la solidité défensive reconnue de la sélection danoise.

Les attaquants de l’équipe de Suisse le connaissent, en tout cas de réputation, et ils ne se réjouissent pas de le croiser mardi à Saint-Jacques. Surtout que l’homme est dans la forme de sa vie, comme il l’a confié récemment. «Je n’ai jamais mieux joué au football qu’aujourd’hui. Je suis en pleine forme physique et je peux faire parler mon expérience aujourd’hui, avec tous les matches que j’ai disputé dans ma carrière. En dehors du terrain, tout va bien aussi. Je suis à Séville avec ma femme et mes enfants, il fait 30 degrés, le soleil… On est bien. Et comme je suis bien sur le terrain, tout le reste s’enchaîne naturellement. Je suis dans la forme de ma vie. Les deux ou trois derniers mois n’ont pas été les meilleurs pour mon équipe, Séville, mais pour moi personnellement, si.»

«Impressionné par ce qu’il dégage»

Cette belle confiance rejaillit en sélection, où Ade Hareige n’a pas hésité à lui confier le brassard. «J’aime bien le donner à un joueur de champ, déjà. J’aurais pu confier cet honneur à Kasper Schmeichel, mais il a compris ma position. Pour prendre la suite de Dan Agger, je suis heureux d’avoir nommé Simon, un vrai leader et un combattant exceptionnel», avait relevé le sélectionneur norvégien du Danemark lundi, à la veille d’affronter la Suisse à Bâle.

Kasper Schmeichel, justement, a lui aussi tenu à relever toutes les qualités de leadership de son coéquipier. «Simon est fantastique. Et je ne dis pas ça juste parce qu’il est à côté de moi au moment où je vous parle! Je le connais depuis les M21 et déjà là, j’étais impressionné par ce qu’il dégage. Quand il entre dans une pièce, tous les regards se tournent vers lui», a confié le gardien de Leicester City et de la sélection danoise.

«Il mérite d’entrer dans l’histoire»

Simon Kjaer fêtera ce mardi sa 87e sélection, un chiffre qui le fait rentrer dans le top 10 de tous les temps dans son pays. «Et ce n’est pas un hasard. Il mérite d’entrer dans l’histoire», a insisté Kasper Schmeichel. Mais ce n’est pas uniquement pour avoir rejoint John Sivebaek à la 10e place du classement des joueurs danois les plus capés que Simon Kjaer se souviendra de ce 26 mars 2019. Il fêtera en effet ses 30 ans ce mardi!

«Comment je vais fêter ça? En rentrant à la maison retrouver ma femme et mes enfants. On fêtera ça avec un jour de retard», s’est marré le Danois, qui ne rêve que d’une chose avant de prendre l’avion: battre l’équipe de Suisse. Si possible en ne prenant aucun but.

(nxp)