Il n'y a pas eu de vainqueur dans le match au sommet de la 25e journée de Premier League, samedi, Chelsea repartant avec un point de Leicester (2-2).

Le résultat permet aux Foxes, 3es avec 49 points, de garder 8 longueurs d'avance sur leurs visiteurs mais Manchester City, qui les devance avec 2 unités de plus, joue à Tottenham dimanche.

Pour relancer son équipe en nette baisse de forme depuis novembre, Frank Lampard avait tranché dans le vif en laissant sur le banc Kepa Arrizabalaga, dont les erreurs ont couté des points précieux dernièrement.

Défense des Blues perméable

Affichant l'un des taux de tirs arrêtés les plus faibles du championnat (56%), le gardien payé 80 millions d'euros à Bilbao en 2018, a cédé sa place à l'Argentin Willy Caballero qui, à 38 ans et 126 jours est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire des Blues en championnat, après le portier australien Mark Schwarzer en 2014 (41 ans).

Cela n'a pas suffi à rendre la défense de Chelsea plus imperméable pour autant, malgré un bel arrêt en face-à-face avec Jamie Vardy (25e), lors d'un premier acte âprement disputé mais sans grand spectacle.

Le second acte a été bien plus enlevé, mais le gardien argentin n'est pas exempt de tous reproches sur le deuxième but de Leicester inscrit par le latéral Ben Chilwell, après une sortie inconsidérée de Caballero (2-1, 64e).

Double tête gagnante

Leicester peut regretter la balle de match ratée par Barnes sur une passe merveilleuse de Vardy, qui a montré une nouvelle fois qu'il n'est pas qu'un buteur, à onze minutes de la fin du temps réglementaire. Mais le ballon délicatement dévié par l'ailier, seul face aux cages, a filé au ras du poteau, à l'extérieur.

Chelsea, de son côté, a encore eu du mal à se créer des occasions très nettes dans le jeu avec une animation offensive qui semble grippée.

Et les Blues ont dû s'en remettre à deux coups de têtes de leur défenseur allemand Antonio Rüdiger (0-1, 46e et 2-2, 71e) qui a fêté son 100e match sous le maillot du club londonien, noir pour l'occasion, en lui offrant un point pas immérité.