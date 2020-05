Le RB Leipzig a perdu mercredi une occasion de s'emparer de la deuxième place de la Bundesliga, en concédant un 2-2 à huis clos à domicile contre le Hertha Berlin, son quatrième match nul sur les cinq derniers matches de Bundesliga.

A six journées de la fin, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann - encore en course en Ligue des champions - sont troisièmes avec 55 points, mais sous la menace directe de Mönchengladbach et Leverkusen (53 pts chacun) dans la lutte pour le carré de tête, qualificatif pour la Ligue des champions 2020-2021.

Ils ont terminé le match à dix après l'exclusion de l'international Marcel Halstenberg pour un deuxième avertissement à la 63e minute.

Lukas Klostermann (24e) et Patrik Schick (68e) ont marqué pour Leipzig. Marco Grujic (10e) et Krzysztof Piatek (82e sur pénalty) ont répondu pour le Hertha.

Très énervé après le match, Nagelsmann a vertement critiqué ses joueurs: «Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes», a-t-il dit, «nous nous retrouvons menés parce que nous défendons sur un coup de pied arrêté comme une équipe de débutants (...) En deuxième période ça se passait bien, et là on prend relativement tôt ce carton rouge, à la 60e minute, encore une faute inutile alors que nous sommes en train d'avancer.»

Zuber marque

Dans les autres matches de cette 28e journée, Düsseldorf a fait la bonne opération du jour en battant Schalke 2-1. Toujours 16e en position de barragiste, le Fortuna Düsseldorf (27 pts) se rapproche à un point de Mayence, 15e et premier non relégable tenu en échec 1-1 par l'Union Berlin.

De son côté, Hoffenheim s'est largement imposé face à Cologne (3-1). L'international helvétique Steven Zuber a marqué le troisième but pour ses couleurs.

Deux autres Suisses ont inscrit leurs noms sur une feuille de match lors de cette 28e journée. Stephan Lichtsteiner (entré à la 82e) et Ruben Vargas (titulaire) ont foulé la pelouse du FC Augsburg, mais sans réussite à la clé. Le club bavarois a concédé le nul 0-0 face à Paderborn. (AFP/nxp)