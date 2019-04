Moussa Konaté ou Ermir Lenjani? Ermir Lenjani ou Moussa Konaté? Lequel des deux attaquants du FC Sion est le buteur le plus rapide de l'histoire de la Super League? Pour la Swiss Football League (SFL), c'est simple: ils détiennent les deux cette marque à égalité.

Le 18 mars 2015, Konaté avait fait trembler les filets après dix secondes contre Saint-Gall. Quatre ans et vingt jours plus tard, rebelote à Tourbillon: cette fois, c'est Lenjani qui a scoré après dix secondes contre Lucerne.

Du côté de la SFL, on a essayé de savoir si l'un était plus rapide que l'autre. «Le problème, c'est qu'il n'y a pas les centièmes de seconde dans les chronomètres des panneaux électriques de nos stades, explique Philippe Guggisberg, directeur de la communication de la SFL. On a donc pris nos chronos et on a mesuré le temps manuellement, en partant de l'instant où l'arbitre siffle le début de la rencontre, jusqu'au moment où le ballon franchit la ligne.»

On arrive ainsi à une égalité parfaite: dix secondes et quelques poussières pour chacun. «Comme on ne peut pas mesurer ces deux buts avec plus d'exactitude, Konaté et Lenjani sont désignés tous les deux les buteurs les plus rapides de l'histoire de la Super League», conclut Philippe Guggisberg.

Ce record est donc double propriété du FC Sion. Assez rare pour être signalé.

Le but de Moussa Konaté après dix secondes, le 18 mars 2015 contre Saint-Gall:

(nxp)