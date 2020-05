Retour sur les terrains en fanfare pour les attaquants français de la plus suisse des équipes de Bundesliga, Mönchengladbach. Alassane Pléa et Marcus Thuram n'ont pas traîné pour retrouver leur sens du but samedi pour la reprise, donnant rapidement l'avantage à Mönchengladbach sur la pelouse de Francfort où Djibril Sow était titulaire pour l’Eintracht et Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo pour le Borussia.

C'est d'abord Pléa qui, après seulement 38 secondes de jeu, a ouvert le score après un bon une-deux et une frappe croisée qui a battu Kevin Trapp, gardien de l'Eintracht.

Puis Thuram a marqué à son tour (7e) en reprenant de près un centre rasant, avant de fêter son but d'une petite danse bras levés face à un partenaire figé dans la même posture à quelques pas de là, dans le respect des consignes de distanciation sociale.

C'est le neuvième but de Pléa cette saison en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach, et le septième pour Thuram.

L'Algérien Ramy Bensebaini, passeur décisif sur le 1-0, a ensuite salé l'addition sur penalty (73e), avant qu'Andre Silva ne sauve l'honneur pour Francfort (81e).

Grâce à cette victoire, Mönchengladbach prend la troisième place du classement à Leipzig, qui n'a pu faire mieux que 1-1 contre Freiburg dans l'après-midi.

Afp/Sport-center