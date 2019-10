«Dans l’un des plus mauvais 0-0 de son histoire, l’Irlande s’est réveillée trop tard», selon le Guardian. «Ce 0-0 a été aussi horrible que tous les Géorgie-Irlande de l’histoire récente», a lâché pour sa part le site offtheball.com. «Un match ennuyeux au possible, qui a terni les chances de l'Irlande d’aller à l’Euro», a noté l’Independant, dont un chroniqueur se demandait «jusqu’à quand va-t-on tolérer le coach Mick McCarthy? Il est le sélectionneur du Brexit. Son ère arrive à son terme»... «Au coup de sifflet, les joueurs se sont laissés emporter par la tristesse. Ils savaient», a commenté pour sa part le Mirror.

Y aller pour gagner

A Tbilissi, les Irlandais ont laissé passer une chance rare de se donner de l’air dans la course à la qualification pour l’Euro 2020 et prêté le flanc aux dures critiques de leurs médias. Mais les joueurs, eux, y croient encore. Pour ce faire, il leur faudra au moins accrocher soit la Suisse mardi soir à Genève, soit le Danemark le mois prochain à leur tableau de chasse. Une gageure, quand on voit le niveau de jeu affiché par les Boys in Green depuis quelques semaines.

«On va devoir en gagner au moins un des deux, c’est vrai, a admis le défenseur et capitaine Seamus Coleman après la rencontre. Mais je sais qu’on est capables de ce genre de résultats, je l’ai toujours dit. Ces dernières années, malgré nos difficultés actuelles, on a montré qu’on était capables de faire de gros résultats. On devra le faire mardi. On ne va pas rester derrière. Le match fera peut-être qu’on devra défendre, mais on va y aller pour gagner.»

«Ridicule d'être déçu»

Son coach McCarthy, lui, n’était pas d’accord avec l’opinion des médias: «C’est ridicule d’être déçu de notre prestation après ce nul. J’ai eu le sentiment, confirmé par des journalistes géorgiens, qu’on avait plus de quoi être déçus par le résultat, parce que nous étions la meilleure équipe sur le pré. On aurait pu faire mieux quand on avait le ballon, c’est vrai. Mais on a encore une fois fini un match sans prendre de but et on a pris un point à l’extérieur.»

Attention, car un Irlandais blessé en vaut quelques-uns de plus. Et cette équipe, si elle n’a pas énormément d’arguments techniques, a quelques qualités qui correspondent pile à ce que la Suisse n’aime pas. Elle se bat jusqu’au bout et peut se montrer dangereuse à tous moments grâce à son jeu de tête et les coups de pieds arrêtés. Coleman, d’ailleurs, pense que «le scénario peut parfaitement nous convenir. Les gens ne veulent pas le voir, mais on est dangereux sur les coups francs, les corners aussi. Nous avons nos propres armes. Notre job principal est de nous qualifier et on peut toujours le faire.»

Robin Carrel