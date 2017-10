Les footballeuses norvégiennes toucheront désormais autant que leurs homologues masculins pour évoluer sous le maillot de la sélection nationale, en vertu d'un nouvel accord entre la Fédération norvégienne et l'association représentant les joueurs (Niso).

La sélection féminine norvégienne dispose aujourd'hui de 3,1 millions de couronnes (330.000 euros) par an, soit moins de la moitié de la somme accordée aux hommes (6,55 millions de couronnes).

Selon les termes de l'accord trouvé vendredi, la Fédération va quasiment doubler le montant accordé aux femmes pour le porter à 6 millions de couronnes tandis que les hommes, eux, ont consenti une baisse de 550.000 couronnes de leurs émoluments annuels, ramenés à 6 millions également.

«Cet accord est vraisemblablement unique dans le monde», a souligné le chef de Niso, Joachim Walltin, dans un communiqué. «Il est très positif que la Norvège soit un pays pionnier en la matière».

Un palmarès conséquent pour les femmes

Les internationales norvégiennes ont salué ce changement. «C'est une très bonne nouvelle qui va faire une grosse différence pour les conditions des joueuses de l'équipe nationale», a commenté l'arrière Ingrid Moe Wold (39 sélections).

«C'était peut-être pas grand-chose pour vous. Ça ne se ressentira peut-être pas dans vos salaires mensuels. C'était peut-être une évidence pour vous»

«Mais pour nous, ça signifie énormément», a-t-elle dit dans un message de remerciements à ses homologues masculins sur Instagram.

Les footballeuses norvégiennes ont un palmarès conséquent avec notamment un titre de championnes du monde (1995), deux championnats d'Europe (1987 et 1993) et une médaille d'or olympique (2000).

Les hommes, eux, n'ont jamais remporté aucune grande compétition internationale. Ils occupent actuellement la 73e place du classement de la Fifa tandis que les femmes sont 14e.

«Par rapport aux filles, nous les garçons sommes déjà très privilégiés», a affirmé le capitaine de la sélection masculine, Stefan Johansen.

En avril dernier, la Fédération américaine de football (US Soccer) et les joueuses de l'équipe nationale étaient parvenues à un accord similaire sur les salaires, mettant un terme à un litige de plusieurs mois et aux menaces de grève de joueuses-clés qui souhaitaient obtenir les mêmes conditions, notamment financières, que leurs homologues de l'équipe masculine. (afp/Le Matin)