L’Allemagne et les Pays-Bas se sont comme prévu qualifiés pour l’Euro 2020, samedi soir. La Mannschaft de Joachim Löw, si elle ne s’est pas montrée extrêmement brillante, a aisément assuré l’essentiel en disposant de la Biélorussie 4-0 (doublé de Toni Kroos). S’il ouvre la porte de l’Euro, ce succès ne rime pas encore avec la grande communion entre l’Allemagne et son public, puisque seuls 35 000 des 54 000 sièges du Borussia Park de Mönchengladbach avaient trouvé preneur.

Toujours dans ce groupe C, les Pays-Bas, qui ont tenu l’Irlande du Nord en échec à Belfast (0-0), ont également assuré leur qualification pour l’Euro, qui sera le premier tournoi majeur pour les Bataves depuis le Mondial 2014 au Brésil. Les résultats de la dernière ronde de mardi soir (Allemagne-Irlande et Pays-Bas-Estonie) détermineront qui des Allemands ou des Néerlandais prendront la première place.

La Croatie, victorieuse de la Slovaquie (3-1), disputera elle aussi l’Euro, deux ans après sa finale de Coupe du monde. Les joueurs à damier, qui bouclent leur campagne avec 17 points en huit matches, ne peuvent plus être rejoints en tête de la poule E – le pays de Galles et la Hongrie, qui s’affrontent mardi soir à Cardiff, se disputeront le second sésame.

L’Autriche est la quatrième nation à s’être qualifiée samedi soir pour l’Euro 2020, à la faveur de son succès à domicile face à la Macédoine du Nord (2-1). (AFP/Le Matin)