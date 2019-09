Être victime de Cristiano Ronaldo aux 88e et 90e minutes peut arriver à à peu près tout le monde, sur la planète football. La théorie de l’accident peut encore éventuellement se comprendre, lorsqu’on en prend trois en neuf minutes contre le Danemark et ses nombreux talents. Mais se faire remonter une nouvelle fois par une Irlande d’un niveau tel que celui vu jeudi soir, ça pose pas mal de questions tout de même…

Pourquoi trois défenseurs centraux, alors que l'adversaire ne joue qu'à une pointe, le vaillant vétéran David McGoldrick, 0 but international, avant... son but de la 85 minute? Pourquoi aligner trois milieux à vocation défensive, après avoir assuré toute la semaine vouloir venir chercher les trois points ou rien? A quoi bon attendre la 86e pour enfin effectuer un changement, alors que de nombreuses individualités ont tant souffert? Comment peut-on entrer si mal dans une partie si importante? Où est passé le vrai Ricardo Rodriguez? Comment une défense composée de Fabian Schär (1m88), Manuel Akanji (1m86) et Nico Elvedi (1m88) peut-elle perdre un duel de la tête sur un centre contré à la 85e face à un attaquant de 31 ans d'1m83 et avec 4 matches de Premier League au compteur? Et on en a encore plein, des comme ça...

Il faudra impérativement répondre à quelques-unes de ces interrogations au mois d’octobre, à Genève et Copenhague, sous peine de devoir trimer jusqu'en mars pour arracher un ticket pour l’Euro 2020, qui regroupe 24 équipes, soit 43,6% des sélections en lice dans ses qualifications, y compris Malte, St-Marin, les Féroé et compagnie. Ce ne serait pas très glorieux, surtout dans un groupe largement promis à la Suisse des 80 premières minutes des ultimes rencontres.

Xherdan Shaqiri a beau s’être rappelé au bon souvenir de ses coéquipiers et compatriotes quelques minutes avant la partie à l’Aviva Stadium via son compte Twitter, son ombre n’en a pas moins plané sur le jeu de l’équipe de Suisse. Les espaces étaient tels entre les lignes d’une faible formation irlandaise, qu’on n’a pas pu s’empêcher de penser à ce qu’il aurait pu en faire, là où Breel Embolo a souvent fait les mauvais choix, le mauvais geste, ou a tout simplement glissé au moment de conclure.

Il faut maintenant se remobiliser tout de suite, éviter de trop cogiter avec ce qu'il se passe autour de cette équipe, et faire le boulot correctement contre Gibraltar dimanche à Sion. Il y a sans doute bien plus excitant comme affiche et elle rappelle que oui, le ballon est toujours rond, mais qu'il y a encore des petites équipes. En espérant juste que les Suisses n'accueilleront pas les Gibraltariens avec neuf joueurs à vocation défensive.