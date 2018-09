Paulo Diogo (Servette, 2004)

Sur les pelouses suisses, la célébration aux plus lourdes conséquences est probablement celle de Paulo Diogo. Fou de joie après avoir permis à Jean Beausejour de marquer, le joueur de Servette s'accroche aux grillages pour communier avec le supporters. Mais son alliance reste coincé et le métal lui sectionne une partie du doigt. Le milieu de terrain - averti d'un carton jaune pour «célébration excessive» doit se faire amputer deux phalanges après l'accident.

Nicolaï Muller (Hambourg, 2018)

Voilà un but qui coûte très cher à Nicolas Müller, milieu offensif de Hambourg en Allemagne. Buteur contre Augsbourg lors de la première journée de championnat, le joueur se lance alors dans une improbable «toupie» qui se finit dans le poteau de corner. Le verdict? Une rupture du ligament croisé du genou droit suivi de sept mois d'absence.

Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner ????pic.twitter.com/0dgwoc5TAR — Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 août 2017

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, 2010)

Les stars ne sont pas épargnées par les blessures bêtes après les buts. En 2010, lors d'un match contre la Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic, se fait mal en brandissant le poing après une réussite acrobatique avec l'AC Milan. Heureusement pour lui et pour sa réputation, il a tout de même pu terminer le match.

Andre Luiz (Santa Cruz, 2017)

Comme Benjamin Kololli, André Luiz a sprinté en direction des supporters après son but contre Criciuma en deuxième division brésilienne. Mais l'attaquant ne pourra jamais viser une reconversion de sauteur en hauteur; il s'effondre sur la première pancarte publicitaire et reste plusieurs secondes au sol. Il sera finalement changé par son entraîneur.

Antonio Candreva (Lazio, 2015)

Il y a toujours un risque à sortir des limites du terrain pour célébrer un but et Antonio Candreva l'a appris à ses dépens. Face à Palerme, le joueur de la Lazio marque le but décisif à douze minutes du coup de sifflet final. Il se précipite vers ses supporters mais glisse et heurte le grillage en métal. Touché à la jambe, Candreva quitte ses partenaires en boitant.

Francesco Caputo (Bari, 2010)

Toujours en Italie, c'est le coéquipier du buteur qui est cette fois-ci victime d'un excès d'enthousiasme. Francesco Caputo égalise contre Cesena et envoie son coude dans le visage d'Emmanuel Rivas qui courait à sa rencontre pour le féliciter. Complètement involontaire?

Chan Siu Ki (Bari, 2011)

Toujours en Italie, c'est le coéquipier du buteur qui est cette fois-ci victime d'un excès d'enthousiasme. Francesco Caputo égalise contre Cesena et envoie son coude dans le visage d'Emmanuel Rivas qui courait à sa rencontre pour le féliciter. Complètement involontaire?

Dans le même registre, on retrouve le joueur d'Hong Kong Kwok King Pong qui brise le nez de son coéquipier Chan Siu Ki en voulant se jeter vers lui. Le pauvre buteur se prend un tacle en pleine tête. Verdict? Un nez cassé.

Maurides (Internacional, 2013)

On ne pouvait pas terminer cette compilation sans le traditionnel salto si cher aux buteurs. Cette figure acrobatique a joué des tours à Maurides au Brésil. Pour fêter son premier but professionnel, le joueur de l'Internacional tente une roue suivie d'un saut périlleux mais rate sa réception. Il doit quitter la pelouse avec une vilaine entorse au genou.

(nxp)