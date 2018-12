Le triple tenant du titre de la Ligue des Champions, le Real Madrid, a été plutôt épargné par le tirage au sort des 8es de finale, qui lui a désigné lundi à Nyon l'Ajax Amsterdam comme adversaire en février et mars. Xherdan Shaqiri et Liverpool, finaliste la saison passée, auront fort à faire contre le Bayern Munich.

Les autres huitièmes de finale, outre Ajax Amsterdam - Real Madrid et Liverpool - Bayern Munich, sont: Schalke - Manchester City, Atletico Madrid - Juventus Turin, Manchester United - Paris SG, Tottenham - Borussia Dortmund, Lyon - Barcelone et AS Rome - FC Porto. Les rencontres aller auront lieu les 12/13 et 19/20 février, les manches retour les 5/6 et 12/13 mars.

Les Madrilènes restent favoris de la compétition dont la finale se jouera le 1er juin 2019 dans le stade du grand rival, l'Atlético Madrid, le Metropolitano. L'Atlético aura toutefois fort à faire pour tenter d'aller disputer cette finale à domicile: le tirage au sort lui a offert la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo comme adversaire. Il s'agit du plus gros choc de ces huitièmes, avec la confrontation entre Liverpool et le Bayern Munich.

Le tirage des 8es!



Matches aller: 12/13 et 19/20 février

Matches retour: 5/6 et 12/13 mars



L'affiche de ce tour selon vous?

(afp/nxp)