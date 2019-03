On ne sait pas encore si le schéma de jeu sera une sorte de 4-3-3 ou plutôt un 3-5-2, mais Vladimir Petkovic a fait des choix pour le Suisse-Danemark de mardi soir (20h45). Exit Lichtsteiner et Gavranovic, tous deux décevants à Tbilissi lors du succès de samedi 2-0 en Géorgie. Place à Kevin Mbabu et à Albian Ajeti. Dernier changement par rapport au onze de base d’il y a trois jours, comme prévu Nico Elvedi remplacera Fabian Schär en défense, après la commotion de ce dernier et alors qu’il avait si curieusement reçu le feu vert pour terminer le match en Géorgie.

Dans ce choc face à l’autre favori du groupe, une équipe qui a intégré le top 10 mondial, Petkovic va vraisemblablement confier l’animation des côtés à Mbabu (à droite) et Zuber (à gauche). Devant, le Bâlois Ajeti aura donc une sérieuse chance à prendre, il devrait être épaulé par Embolo. Pour le reste, pas de changement. La Suisse est prête pour défier les Danois. Et démontrer que même sans Seferovic, Shaqiri ou Schär, elle peut enchaîner les performances, sûre de ses acquis dans le jeu, sous l’ère Petkovic. (nxp)