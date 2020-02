Célébré pour son sacrifice, Xavier Kouassi a quitté le terrain dans le costume du héros et sous les applaudissements nourris de Tourbillon. Déjà averti quelques minutes plus tôt, le capitaine du FC Sion a commis l'irréparable dans les toutes dernières secondes du duel face à Zurich, alors qu'Aiyegun Tosin s'en allait menacer le but valaisan à grandes enjambées. C'était soit l’expulsion, soit un face-à-face Tosin-Mitryushkin qui aurait méchamment mis en péril le premier point sédunois de l'année 2020.

Du mieux à Tourbillon

L'Ivorien n'a pas hésité, et Sion a ainsi pu fêter une unité (celle du 1-1) largement méritée. Reculé en défense centrale, aux côtés de Jean Ruiz puis de Johan Djourou lorsque le Français a été contraint de laisser sa place (38e), Kouassi n'a pas vécu une rencontre de tout repos. Et cela n'est pas uniquement la conséquence de l'épisode décrit plus haut.

En fait, le numéro 36 symbolise même très bien l'un des derniers rouages mal huilés du FC Sion: une certaine forme d'impatience. Parce que, oui, les choses ont changé en Valais durant la trêve. Et elles ont changé en bien. Cela ne signifie pas que Sion va sans plus attendre fondre sur toutes les équipes qui le précèdent au classement, ni qu'il peut déjà sabrer le champagne à l'idée de soulever une quatorzième Coupe de Suisse.

La patte Dionisio

Mais, pour la première fois depuis bien longtemps, on peut apercevoir les prémices d'un vrai projet de jeu à Tourbillon. Et rien que ça, c'est déjà un sacré pas en avant. Les sceptiques sont donc en train de se rendre compte que, l'inexpérimenté Ricardo Dionisio est capable d'imposer ses idées au plus haut niveau national. Ce n'est pas lui qui va venir en fanfaronner, préférant se concentrer sur le chemin qu'il reste à parcourir, mais il n'en a de toute façon pas besoin: le terrain est en train de parler pour lui.

Dimanche, les 6800 spectateurs de Tourbillon ont assisté à la meilleure performance de leurs joueurs à domicile depuis le début de la saison. La toute première avec le technicien portugais sur le banc. Ce qui n'est pas une coïncidence.

Encore trop d'impatience

Un chiffre résume d'ailleurs à merveille la situation dans laquelle se trouve désormais le FC Sion. Après avoir tiré vingt fois au but contre Thoune, Pajtim Kasami et ses camarades ont adressé 21 envois en direction de Yanick Brecher hier. C'est énorme, et cela dit beaucoup des nouvelles intentions de Valaisans résolument tournés vers l'avant.

Même si cela l'oblige à entrouvrir certaines brèches dans son dos, Sion crée infiniment plus de jeu à présent. Ce ne sont pas ses supporters qui s'en plaindront. Le revers de la médaille? Cette statistique cache aussi ce qui s'apparente à de la précipitation. Et vu que deux petites occasions n'en font pas une grosse, la plupart des opportunités sédunoises finissent par être écartées sans trop de problèmes par l'adversaire.

En vieux sage, Johan Djourou, qui a donc fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs et dans le championnat suisse, a d'ailleurs souligné après la rencontre qu'il était là pour apporter son calme, là où certains peuvent avoir tendance à se crisper. «Dans nos interventions défensives, on a le temps. Pas besoin de balancer sans réfléchir», a dit le Genevois, qui retrouvait les terrains après 407 jours d'attente. Ce qui est valable en phase défensive l'est tout autant à la construction ou dans les trente derniers mètres.

Prises de risque de Kouassi

Ainsi, on a un peu trop souvent aperçu Xavier Kouassi tenter la passe compliquée dans sa position à risques de défenseur central, plutôt que de faire coulisser en attendant l'ouverture. Une prise de risque qui n'a abouti sur rien de dramatique, heureusement, mais cela représente tout de même plusieurs ballons inexploités et perdus quelques secondes à peine après les avoir récupérés. Ce qui est plutôt embêtant lorsque le plan de jeu consiste à tout faire pour avoir la balle dans ses pieds.

Quoi qu'il en soit, on préfère largement se plaindre d'un FC Sion qui prend trop de risques plutôt que de sa version qui ne tente rien. C'est aussi ça, la patte Ricardo Dionisio. Et, paraît-il, c'est comme ça qu'on avance le mieux sur le long terme.

Florian Vaney, Sion

