La 14e journée de Super League a été marquée par deux enseignements intéressants, et sans doute concomitants. Il s’est d’abord marqué un nombre de buts record, à savoir 24, ce qui est énorme et constitue un nouveau record pour la saison en cours. Vingt-quatre buts, c’est près de cinq buts par rencontre. Voilà qui change de ce qui s’était produit lors de la deuxième journée de championnat lorsque les filets n’avaient tremblé qu’à… quatre reprises – on avait comptabilisé alors trois matches qui s’étaient soldés par autant de 0-0 frustrants.

L’autre enseignement, c’est qu’un nombre important des buts marqués ce dernier week-end l’ont été sur des balles arrêtées, principalement sur corner, ce qui revient à remettre au goût du jour l’importance que peuvent revêtir ses actions. Sur les 56 corners ainsi obtenus sur les pelouses helvétiques entre samedi et dimanche, sept ont débouché sur un but direct, ce qui représente tout de même un pourcentage de 12,5%. Une semaine plus tôt, un seul but avait été inscrit sur corner: celui de Maric pour Lugano à la Swissporarena.

Si Lucerne a pu revenir au score à la suite d’un corner transformé par Ndiaye - Servette avait ouvert le score suite à un coup-franc de Wüthrich exploité par Kyei -, les coups de coin ont été décisif aussi bien à la Maladière (Xamax-Thoune 2-3) qu’au Stade de Suisse lors du très plaisant match au sommet entre Young Boys et Saint-Gall (4-3).

Après la réussite de Castroman, candidat au but de l’année (reprise de volée suite à un corner direct), Xamax avait réussi à effacer son retard grâce à deux corners de Seferi. A Berne, Zesiger a transformé de la tête deux corners bottés par Aebischer, une combinaison également gagnante pour les visiteurs lors du 2-1 signé Itten.

Il faut avoir les bons spécialistes

Loin du fameux «trois corners-penalty» des cours d’école, les balles arrêtées reviendraient-elles en force? «Il faut savoir en profiter, répond Gabet Chapuisat. Tout le monde les travaille, mais il faut aussi des spécialistes pour les tirer. Il faut commencer par avoir le bon tireur. Cela peut en tout cas faire tourner un match. La saison dernière, Xamax s’était sauvé contre Aarau grâce aux balles arrêtées.»

Mais le consultant de Teleclub le reconnait aussi: si l’on a pu compter autant de corners victorieux, c’est aussi parce que les défenseurs ont manqué de concentration. «Franchement, autant de buts sur corner, ça ne devrait pas arriver. Certains défenseurs étaient un peu tête en l’air, ils devraient être plus malins.»

Pour Claude Gross, la - si possible bonne - gestion des balles arrêtées devient un enjeu majeur compte tenu de l’évolution du football moderne. «Dans un jeu souvent fermé, estime-t-il, c’est souvent la solution pour débloquer un match. Un corner, c’est déjà une demi-occasion s’il est bien tiré. Après, c’est une histoire de duels entre celui qui attaque et celui qui défend.»

Gross: «D'abord un problème mental»

Si les coups de coin peuvent s’exercer offensivement, il est plus difficile de les déjouer sur le plan défensif. «Franchement, reprend l’ancien entraîneur du FC Le Mont, vous voulez travailler quoi? C’est difficile d’anticiper les courses et ce que l’adversaire a prévu. Souvent, trois joueurs prennent le premier poteau, avec un marquage mixte pour les autres. C’est juste un problème mental. Si un seul d'entre eux lâche, c’est foutu.»

Ce dernier week-end, Young Boys (2 buts), Xamax (2), Lucerne (1), Saint-Gall (1) et Thoune (1) ont tous trouvé la faille. Avec des conséquences très inégales, on l'a vu, sur le score final.

Nicolas Jacquier