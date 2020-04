À quoi ressembleront les entrées des deux équipes sur le terrain à la reprise des compétitions? Surtout, que deviendront les célébrations de but? Les joueurs sauront-ils se contrôler à l'heure où ils avaient pris l'habitude de bondir dans les bras de leurs coéquipiers? Pour réglementer tout ça, la FIFA pourrait être amenée à mettre en place de nouvelles règles, avec les sanctions qui vont avec. Premier dossier à prendre en main: les crachats!

Gestes peu hygiéniques par essence, encore bien plus mal vus depuis l'apparition du Coronavirus, ceux-ci pourraient désormais être systématiquement associés à un carton jaune. C'est en tout cas le souhait de Michel D'Hooghe, patron de la commission médicale de la FIFA. «Quand nous recommençons le football, je pense que nous devrions éviter cela au maximum, défend-il. C'est insalubre et il s'agit d'un bon moyen de propager le virus. La question est de savoir s'il sera possible d'interdire cette pratique. Les arbitres pourraient par exemple donner un carton jaune.»

L'homme s'est exprimé dans plusieurs médias britanniques pour exprimer son scepticisme par rapport à un retour à la compétition et sa prudence concernant les mesures d'hygiène à prendre. «Le fait de cracher, ça arrive souvent dans le foot. Les joueurs doivent être prévenus de ne pas le faire et de ne pas se moucher sur le terrain. Ils devraient également éviter de former un groupe et de se serrer dans les bras pendant les célébrations.»

Bientôt, des shorts à poches pour que les footballeurs puissent y glisser un paquet de mouchoirs?