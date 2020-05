Les médecins le précisent depuis plusieurs semaines, à l’image des spécialistes en la matière comme le docteur Finn Mahler (médecine du Sport à l’Hôpital de La Tour): «Après un tel arrêt sans compétition, malgré l’entretien à domicile, il faut compter sur quatre à six semaines de réathlétisation», a-t-il déjà souligné.

Le défi est grand. En réalité, pour retrouver une mise entre parenthèses aussi longue du sport, il faut remonter à Deuxième Guerre mondiale. Le championnat de football s’est arrêté le 23 février, il pourrait reprendre le 8 juin. C’est au minimum 15 semaines sans compétition, s’il y a reprise, et cela n’est jamais arrivé depuis la guerre, donc.

Quatre fois plus de blessures

Les effets sur les footballeurs professionnels sont donc inconnus. Le risque de blessure est la première inquiétude. Il y a un précédent dans le sport moderne. En 2011, la NFL était en grève. Les footballeurs américains négociaient une nouvelle convention collective (plafond salarial) et s’inquiétaient pour leur santé. Cela a duré 18 semaines.

Au retour sur les terrains pour la pré-saison, après une préparation de deux semaines seulement, les blessures se sont multipliées. Deux fois plus de rupture des tendons d’Achille et, en général, quatre fois plus de blessures de tout ordre.

Si les championnats doivent reprendre, la remise en forme ne devra pas être bâclée.

D.V.