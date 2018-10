Sur les chemins escarpés qui doivent la conduire à Coupe du monde qui se disputera en France l’année prochaine, l’équipe de Suisse féminine jouera ce mardi un match décisif contre la Belgique à Bienne (2-2 à l’aller). En cas de qualification, l’équipe entraînée par Martina Voss-Tecklenburg affrontera ensuite en play-off le vainqueur de la partie entre les Pays-Bas et le Danemark.

Pour faire la différence, les Suissesses pourront compter sur le talent de Ramona Bachmann (27 ans) et d’Alisha Lehmann (19 ans), qui se complètent parfaitement. A Bruxelles, la première avait offert les deux assists à la seconde. Mais les deux joueuses ne forment pas seulement une paire performante sur la pelouse, elles forment aussi un couple au civil, ne craignant nullement d’afficher leur amour au grand jour ainsi que sur les réseaux sociaux.

Un appartement à Londres

Une complicité que l’on retrouve d’ailleurs sur le terrain comme en témoigne leur «check», un signe distinctif qui leur appartient. Entre l’expérimentée Ramona et la jeune Alisha, former un couple au quotidien facilite-t-il leur entente ? «Je ne sais pas si cela est vraiment dû au fait que l’on vive ensemble, explique Ramona au Blick. En fait, on se connaît de mieux en mieux avec toutes les joueuses puisque l’on évolue ensemble depuis une année.» Depuis qu’elle a quitté YB pour signer à West Ham, Alisha a emménagé à Londres avec son amoureuse, qui joue à Chelsea et avait effectué son coming-out lors du Mondial 2015.

Leur idylle ne perturbe en tout cas nullement l’ambiance au sein de l’équipe. Martina Voss-Tecklenburg : «La situation n’est pas inhabituelle dans le football féminin. Je n'interviendrais que si l'une des deux faisait allusion à l'autre ou si quelque chose de similaire se produisait. Mais les joueuses sont des professionnelles.»

Le coming-out de Lara Dickenmann

L’histoire d’amour entre Ramona Bachmann et d’Alisha Lehmann fait écho à celle de Lara Dickenmann (32 ans), la meilleure footballeuse suisse de l’histoire, qui avait choisi un documentaire de SRF pour révéler son homosexualité au début septembre.

«J’ai découvert mon attirance pour les femmes à l’âge de 13 ans, mais j’ai attendu quatre ans de plus avant d’oser avouer à ma mère que j’étais lesbienne», expliquait-elle. Ce fut un choc pour la maman… et pour Lara elle-même. «Je ne voulais pas être à la fois une joueuse de football et une lesbienne, je n’avais pas envie d’entretenir ce cliché. Mon but a longtemps été d’aimer les hommes et de passer par-dessus cette situation. Mais je me mentais à moi-même»

Aujourd’hui, Lara, qui joue à Wolfsburg, est en couple avec Barla Deplazes (22 ans), une attaquante du FC Zurich. Les deux amoureuses entretiennent donc une relation à distance, puisque 700 kilomètres séparent les deux villes. «On s’appelle tous les jours, nuance Lara Dickenmann. Barla m’apporte énormément. On est peut-être éloignées l’une de l’autre, mais ça fonctionne.»

Aujourd’hui, la Suisse compte sur le couple Ramona Bachmann et Alisha Lehmann pour se rapprocher de la France. (Sport-Center/nxp)