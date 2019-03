Samedi, environ 40'000 supporters de Sunderland ont fait le déplacement du nord de l'Angleterre jusqu'à Londres.

Leur équipe jouait dimanche la finale de la Coupe de la Football League, qui réunit des échelons inférieurs du football anglais.

Le stade mythique de Wembley affichait complet pour le match opposant Sunderland et Portsmouth. C'était la première apparition à Wembley de l'équipe depuis sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue en 2014, face à Manchester City.

Relégués deux fois de suite au cours des dernières saisons, les fans des Black Cats avaient cette fois une vraie raison de se réjouir. Hélas Sunderland a perdu aux tirs aux buts, après avoir pourtant mené au score de la 38e à la 82e minute. Le club espérait soulever son premier trophée depuis 1973. Une éternité.

La rencontre de dimanche aura vu défiler la plus grosse affluence de l'histoire de la compétition. Le record était jusqu'ici détenu depuis la finale de 1988, lorsque Wolverhampton avait battu Burnley devant 80'841 fans en délire.

