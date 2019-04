Comme un entraîneur ne change pas une équipe qui gagne, les supporters ne changent pas une formule qui marche! C'est ce qu'ont dû se dire les supporters de l'Ajax Amsterdam - à tout le moins certains d'entre eux - qui, comme il y a un mois, la nuit précédant le 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, sont allés déclencher des feux d'artifice devant l'hôtel de la Juventus la nuit passée.

Ce sont des membres du F-Side, la frange la plus dure des supporters de l'Ajax, qui ont organisé ce son et lumière spécial au pied de l'hôtel Van der Valk, qui abrite Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers depuis mardi. «Bienvenue à Amsterdam», ont-ils commenté dans un post sur leur compte Twitter.

On ne sait pas si ces feux d'artifice ont privé les joueurs turinois de sommeil, et les ont ainsi affaiblis en prévision du quart de finale aller de ce mercredi soir (21h). En février, le Real n'avait pas été trop gêné, puisqu'il s'était imposé 2-1. C'est au match retour qu'il s'était effondré (1-4).

Les feux d'artifice devant l'hôtel du Real Madrid, durant la nuit du 12 au 13 février derniers: Viédos: YouTube. (nxp)