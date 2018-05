L'attitude de James Rodriguez ne passe pas auprès des supporters du Bayern Munich. Ces derniers en veulent à l'attaquant colombien pour deux raisons: d'abord, pour n'avoir pas manifesté sa joie après avoir égalisé à 2-2 à la 63e minute; ensuite, et surtout, pour avoir volontairement sorti le ballon pour permettre à Asensio de recevoir des soins.

Pour rappel, James Rodriguez est toujours propriété du Real Madrid, qui a accepté de le prêter au Bayern jusqu'en juin 2019. Du coup, avant le match, il avait été clair en annonçant qu'il ne jubilerait pas s'il devait marquer contre le club auquel il appartient. Il a tenu parole après son égalisation en deux temps: il a même donné l'impression de devoir s'excuser!

Certains supporters bavarois ont utilisé les réseaux sociaux pour faire part de leur indignation. «N'est-ce pas un peu manquer de respect à son équipe et à ses supporters que de refuser de jubiler après un but?», a-t-on pu ainsi lire sur Twitter.

Interrogé à ce sujet après le match, James Rodriguez voyait cela d'un autre œil: «J'ai joué ici pendant trois ans, et j'y ai été heureux», a-t-il dit, cité par le Bild. Et, à propos des applaudissements émanant des socios du Real: «Cela me fait plaisir. Cela signifie que j'ai fait de bonnes performances.»

La mise en touche qui énerve

Les supporters bavarois en voulaient encore plus à James Rodriguez d'avoir volontairement mis le ballon en touche dans les toutes dernières minutes du match, pour permettre à son adversaire Marco Asensio de recevoir des soins. Le joueur du Real s'était effondré tout seul, visiblement victime de crampes - ou était-ce de la comédie pour gagner du temps? -, et l'arbitre n'avait pas interrompu le match.

«Comment peut-on être aussi débile et ne pas profiter de la situation?», a-t-on pu lire sur Twitter. Ou encore: «Les joueurs du Real n'auraient jamais agi ainsi, s'ils avaient été en position de se se faire éliminer et si cela avait été James qui se tordait de douleur au sol...»

