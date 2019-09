Le président de la FIFA Gianni Infantino s'est dit «assuré» par l'Iran que les supportrices pourront assister en octobre à un match des qualifications pour le Mondial 2022 de football entre l'Iran et le Cambodge, a-t-il déclaré dimanche lors d'une conférence consacrée au football féminin à Milan.

«On nous a assuré qu'à partir du prochain match international en Iran, les femmes seront autorisées à entrer dans les stades de football», a déclaré M. Infantino, alors qu'une supportrice iranienne est décédée mi-septembre après s'être immolée par le feu, à la suite de son arrestation pour avoir tenté d'entrer dans un stade.

La mort de Sahar Khodayari avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, où des appels de célébrités, footballeurs ou militants ont été lancés à la FIFA pour bannir l'Iran des compétitions internationales et aux fans pour boycotter les matches. Mardi, la justice iranienne a annoncé qu'elle allait enquêter sur son décès.

«Nous devons avoir des femmes présentes (au stade), nous devons faire pression pour cela avec respect, mais de manière forte et énergique. Nous ne pouvons plus attendre», a ajouté M. Infantino. «C'est quelque chose de très important. Cela fait 40 ans que cela n'est pas arrivé, à quelques exceptions près, mais il est important de passer au niveau suivant et à la prochaine étape.»

Ces déclarations interviennent deux jours après qu'une délégation de la FIFA s'est rendue en Iran où elle a eu des «discussions productives» avec des responsables du gouvernement et de la Fédération iranienne au sujet de la présence des femmes dans les stades.

Bannies depuis 1979

«Au cours de ces discussions productives, la FIFA a réitéré sa position ferme et claire selon laquelle les femmes doivent être autorisées à assister librement aux matches de football et que le nombre de femmes présentes au stade doit être déterminé par la demande, issue des ventes de places», avait indiqué l'instance dans un communiqué samedi.

Les «experts» de la FIFA accompagnés de représentants de la Confédération asiatique de football ont rencontré à Téhéran un adjoint du ministre des Sports et des représentants de la Fédération iranienne.

La délégation a également visité l'Azadi Stadium de Téhéran, où l'Iran doit recevoir le Cambodge le 10 octobre dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le ministère des Sports iranien avait annoncé fin août que les supportrices seraient autorisées à assister à ce match.

Les Iraniennes sont bannies des stades depuis la Révolution islamique de 1979, les responsables religieux arguant qu'elles doivent être protégées de «l'atmosphère masculine» et de la «vue d'hommes à moitié dévêtus».

Si un petit nombre de femmes a pu assister à des matches internationaux ces dernières années, d'autres ont été poursuivies pour avoir pénétré dans un stade en dehors de ces occasions. (AFP/nxp)