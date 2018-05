Le 22 avril dernier, après la victoire de Napoli sur le terrain de la Juventus (1-0, ce qui permettait aux Napolitains de revenir à un point des Turnois), la ville de Naples avait littéralement explosé: fusées, fumigènes, feux d'artifice, cela avait été de la folie!

Mais la roue n'a pas tourné dans le bon sens pour les Napolitains. Et dimanche soir, la Juventus a été sacrée championne d'Italie pour la septième fois consécutive.

Blaise Matuidi et Mehdi Benatia, le Français et le Marocain de la Juve, n'ont pas oublié les célébrations prématurées de leurs adversaires dans la course au scudetto.

Dans l'euphorie de leur titre, ils ont publié une vidéo dans laquelle ils chambrent les Napolitains. Matuidi: «On n'est pas champions nous? On n'est pas champions? Comment on dit «feux d'artifice» en italien?» Benatia: «I fuochi»! Matuidi: «Adesso i fuochi per noi!» Benatia: «I fuochi da vero per noi!» Matuidi: «Da vero!»

En français dans le texte: «Maintenant les feux d'artifice c'est pour nous! Les feux d'artifice pour de vrai pour nous! Pour de vrai!» Et bing!

Benatia et Matuidi sur Instagram "Maintenant les feux d'artifices c'est pour nous, mais pour de vrai cette fois" pic.twitter.com/AOTInJ5etc — FrSerieA (@FrSerieA) 13 mai 2018

(Le Matin)