Le demi de 20 ans a soit une énorme confiance en lui, soit une grosse dose de deuxième degré. Ou alors la première place de Dijon au classement de Ligue 1, à égalité avec le Paris St-Germain, est en train de lui monter un tout petit peu à la tête... Ce qui est sûr, c'est que samedi soir, il a donné une interview un poil lunaire au micro de Canal +.

Interrogé à propos de Neymar, Jules Keita est parti en roue libre. «C'est mon idole! Parce qu'au pays, les gens m'appellent 'Baba Neymar'. Je peux être plus fort que lui, Inch'Allah. Parce que le championnat n'a pas commencé encore...», a-t-il osé, avant d'éclater de rire.

Formé au FC Atouga en Guinée, le joueur a ensuite connu ses premiers pas professionnels au SC Bastia. Il est arrivé libre en Bourgogne cet été et a disputé en tout et pour tout 38 minutes en Ligue 1. Samedi soir, entré à la 66e contre Nice (0-4), Keita a réussi un doublé en marquant aux 86e et 93e minutes et offert une passe décisive à la 83e. Des statistiques «à la Neymar». (nxp)