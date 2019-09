Ce n’est pas une surprise, les sommes investies dans les transferts de football explosent ces dernières années. Mais les proportions de ces hausses sont à couper le souffle. Les scientifiques de l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES) de l’Université de Neuchâtel y ont consacré un rapport édifiant. Nous en avons parlé avec le directeur de l’Observatoire, le professeur Raffaele Poli.

Quelles sont les tendances observées sur le marché des transferts entre 2010 et 2019?

On voit une grande augmentation des sommes en jeu, principalement dans les cinq grands championnats (ndlr: Premier League, Liga, Bundesliga, Série A et Ligue 1). Les montants alloués aux transferts ont été multipliés par quatre depuis 2010 (ndlr: 1,5 milliard en 2010, 6,6 milliards en 2019). Cela reflète aussi qu’il y a une augmentation du nombre de transferts payants. Un joueur avec les mêmes caractéristiques coûte actuellement beaucoup plus cher qu’il y a quelques années. Rien que ces cinq dernières années, l’inflation était de l’ordre de 25% par année. C’est énorme.

< blockquote class ="twitter-tweet"> < p lang ="en" dir ="ltr">. @CIES_Football launches its 2019/2020 season with exclusive financial analysis of the transfer market in the big-5: +31% inflation for transfers of big-5 league players during last summer window! +185% since 2011 ???? Full Report ?? < a href ="https://t.co/o3iZZOiVAf"> https://t.co/o3iZZOiVAf < a href ="https://t.co/TVRXCQdFMl"> pic.twitter.com/TVRXCQdFMl

— CIES Football Obs (@CIES_Football) < a href ="https://twitter.com/CIES_Football/status/1169232539657093128?ref_src=twsrc%5Etfw"> September 4, 2019 < script async src ="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset ="utf-8">

Doit-on s’attendre à un maintien de ces tendances?

La situation aujourd’hui est que quelques grands clubs monopolisent les ressources. Ces clubs arrivent à encore à accroître passablement leurs recettes alors que les autres beaucoup moins. Il en résulte un marché très segmenté, qui est financièrement tiré vers le haut par ces quelques grands. Ces mastodontes ont de plus en plus d’argent à investir sur le marché des transferts et ils tiennent le marché global.

Les plus petites entités sont de plus en plus détachées de cette logique, voire larguées. Bien que les recettes des transferts soient aussi plus importantes avec la hausse du prix des joueurs, cela ne compense pas l’écart qui se creuse.

On voit aussi une diversification des modalités de paiements, par exemple avec les prêts, les prêts avec obligation d’achat ou encore des paiements échelonnés sur plusieurs années. Cela montre qu’on s’approche de la limite de ce système. Le nombre de clubs pouvant se permettre une balance de transferts négative est toujours plus restreint. On le voit par exemple avec Arsenal, qui a de plus en plus de peine à régater. Cela pourrait à terme mettre un frein à cette inflation galopante.

C’est une sorte de chaîne alimentaire, quelque part, mais il n'y a pas tant de gros poissons que ça. Si les gros décident d’investir des grosses sommes, toute la chaîne se met en marche. Mais s’ils décident, pour X ou Y raison, de ne pas trop investir, toute la chaîne pourrait en souffrir.

Quel est le rôle des agents dans cette évolution?

Les sommes des transferts sont aussi influencées par les commissions octroyées aux agents. Presque 600 millions de francs sont passés en commissions pour les agents, rien que sur les transferts de cet été. 10% des sommes des transferts passent dans leurs poches et ne sont pas réinvestis dans le football. Cela va aussi faire souffrir le système, car si l’argent sort et que les recettes des petits clubs n’augmentent pas autant que celles des grands, les petits pourraient alors se retrouver à vendre des joueurs et ne pas en racheter pour pouvoir boucler les comptes avec l’argent des ventes.

Les instances dirigeantes, l’UEFA notamment, ne cherchent-elles pas à restreindre cet écart qui se creuse toujours plus?

Dans le cas de figure de l’UEFA, et dans une moindre mesure de la FIFA, les politiques ont peur de se mettre à dos les très grands clubs. Car c’est quand même leur présence qui donne une bonne partie de l’attrait des compétitions.

En tout cas, il réside et résidait un problème dans la redistribution des ressources. Ce qui aurait pu se faire déjà avant, et aussi par les ligues domestiques. Elles ont favorisé l’émergence de quelques grands clubs. On arrive aujourd’hui dans une situation où les grands clubs tiennent le couteau par le manche. Ils ont été autorisés à entrer dans le capital des instances dirigeantes, possèdent un droit de veto ou ont même pu intégrer le comité exécutif de l’UEFA. C’est maintenant très difficile pour la Fédération européenne d’aller à l’encontre de leurs intérêts.

Évidemment au niveau des transferts et du rééquilibrage des forces, il y aurait beaucoup de mécanismes à mettre sur pied. Par exemple, on pourrait augmenter la part des clubs formateurs en cas de transferts. Aujourd’hui, cette part s’élève à 5% pour les transferts internationaux. Une des clés pourrait être l’augmentation de cette somme de solidarité et faire en sorte qu’elle s’applique pour les transferts nationaux. On peut aussi imaginer donner une partie des droits télévisés aux clubs formateurs des joueurs qui participent aux compétitions. Mais, politiquement il faut avoir un certain courage pour aller à l’encontre de l’intérêt de ces grands clubs.

Le public semble s’indigner des montants en circulation. Pensez-vous que cela puisse avoir un impact sur les mécanismes en jeu?

Oui et non. Les politiques s’en étaient aussi mêlés après le scandale des «Football Leaks». Mais l’émotion reste forte un petit moment, puis passe. En même temps, le mercato fait vendre les journaux et fait rêver les supporters. L’indignation est rarement traduite en acte même si elle existe. Pour moi, où il faudrait encore œuvrer, c’est par rapport à l’origine des fonds, qui sont parfois très opaques. Il faudrait aussi limiter les commissions des gros agents, dont on connaît les tendances de certains à l’évasion fiscale ou le blanchiment. On l’a observé encore ce jeudi avec ce qui se passe en Belgique (ndlr: arrestation d’un agent belge).

Il y a aussi les rétrocommissions qui posent problème. Il y a des études, dont une du CIES, qui le prouvent avec des témoignages. La transparence pourrait aussi être améliorée. Il y aurait beaucoup à faire, par forcément pour juguler le marché, mais au moins faire en sorte que l’argent profite au système football, aux clubs formateurs, et pas qu’il remplisse les poches d’individus ou entraîne de l’évasion fiscale.