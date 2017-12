Ils doivent rester

Derrière, surtout ne rien toucher

Stabilité La Suisse est tranquille pour ce qui est de ses bases arrière. Les gardiens Yann Sommer (Mönchengladbach), Roman Bürki (Dortmund) et Marwin Hitz (Augsbourg) sont tous les trois indiscutables dans leur club de Bundesliga, même si les performances des deux premiers n’ont pas toujours été irréprochables. Yvon Mvogo aurait pu espérer les concurrencer, mais il ne joue pas à Leipzig. Saison d’apprentissage pour lui: départ interdit. Pour ce qui est des défenseurs, la hiérarchie est figée et tous jouent, même si le cas de Stephan Lichtsteiner peut faire débat. Il n’est de loin pas indiscutable à la Juventus et les récentes performances de Michael Lang pourraient pousser Vladimir Petkovic à s’interroger. «Lichti» va-t-il partir? Peut-être. Doit-il partir? C’est une autre question, car il conserve tout de même une longueur d’avance sur Lang, vu son statut hors du terrain. À tort ou à raison... Fabian Schär (La Corogne), Manuel Akanji (Bâle), Nico Elvedi (Mönchengladnach) et Johan Djourou (Antalyaspor) sont tranquilles, même si l’instabilité du club turc (trois entraîneurs depuis août) peut être un souci pour le Genevois. À gauche, Ricardo Rodriguez (Milan) et François Moubandje (Toulouse) sont sereins, tout comme Silvan Widmer (Udinese). Granit Xhaka (Arsenal) et Xherdan Shaqiri (Stoke) ont trouvé leur rythme, même si leurs prestations provoquent souvent le débat. Denis Zakaria (Mönchengladbach) est au top, tout comme Remo Freuler (Atalanta) et à un degré moindre Steven Zuber (Hoffenheim, 12 matches sur 17). Pour Valon Behrami (Udinese), le problème n’est pas son club, mais son corps. Enfin, les cousins Fernandes, Gelson (Francfort) et Edimilson (West Ham) cherchent du temps de jeu, mais leur avenir ne passe pas forcément pas un départ.

Ils doivent partir

Quasiment tous les attaquants

Attention À peine la qualification acquise, Vladimir Petkovic a été clair: le boss attend de la trentaine d’internationaux susceptibles d’être convoqués en Russie qu’ils aient du temps de jeu avec leur club. Parmi les titulaires en danger, le cas de l’avant-centre est évidemment le plus symbolique. Haris Seferovic avait brillamment commencé la saison avec Benfica, manquant de peu de battre un record de buts consécutifs appartenant à Eusebio! Mais depuis, il n’apparaît sur le terrain qu’une fois par mois environ. Problème: son coach Rui Vitoria ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un départ, même en prêt. «Sefe» va cependant devoir s’en aller cet hiver. Son remplaçant Eren Derdiyok aussi, barré par Bafétimbi Gomis à Galatasaray. Josip Drmic, décisif face à la Lettonie en qualifications, va devoir quitter Mönchengladbach, tandis qu’Admir Mehmedi (Leverkusen) est proche de rejoindre Hambourg, une bonne nouvelle pour lui. Valentin Stocker est sur le départ du Hertha Berlin (Bâle?), tandis que Fabian Frei a été le premier international suisse à faire bouger le mercato hivernal, quittant Mayence pour le FCB. Le cas de Breel Embolo est compliqué: il ne joue pas beaucoup à Schalke, mais reste un joueur important pour le club, à fort potentiel. Blerim Dzemaili est un joueur majeur à Montréal, mais ses prestations d’octobre et de novembre avec la Suisse lui ordonnent de rejoindre un championnat plus compétitif. Seul défenseur concerné par le mercato, Leo Lacroix est appelé à quitter Saint-Etienne. En direction de Sion? Ses chances de voir la Russie semblent de toute façon bien maigres. (nxp)