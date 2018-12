Sale temps pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Non pas au niveau sportif - ça va plutôt bien sur la pelouse - mais dans le privé. Depuis plusieurs semaines, une vague de cambriolages déferle en effet sur certains d'entre eux. A tel point que les enquêteurs et les observateurs s'interrogent: s'agit-il d'une coïncidence ou, a contrario, d'une «cible» délibérément et minutieusement sélectionnée? Mystère et boule de gomme!

Selon les informations de lequipe.fr, le domicile parisien de l'attaquant camerounais Eric Choupo-Moting a de nouveau été le théâtre d'un cambriolage, la veille de Noël - lundi donc - en fin de journée. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les auteurs de ce méfait ont réussi à prendre la poudre d'escampette après le déclenchement d'une alarme. Ils auraient préalablement forcé la porte d'entrée de l'appartement situé dans le XVIIe arrondissement de la capitale, puis fouillé plusieurs pièces.

Transfuge l'été passé de Stoke City en Premier League au PSG, Choupo-Moting avait déjà été victime d'un premier vol par effraction, le 28 novembre, alors qu'il disputait un match de Ligue des Champions face à Liverpool. L'Africain s'était fait substituer des biens estimés à près de 700'000 francs suisses.

Dimanche dernier 23 décembre, le domicile parisien du capitaine Thiago Silva, dans le XVIe arrondissement, avait lui aussi été «visité» par des gens mal intentionnés. Le préjudice s'élèverait à près d'un million d'euro. Décidément... (nxp)