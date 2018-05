La nouvelle est tombée samedi soir, Sir Alex Ferguson a dû être opéré à la suite d'une hémorragie cérébrale. Agé de 76 ans, il se trouve toujours en soins intensifs au Manchester Hospital.

Dès l'annonce de son hospitalisation, un flot de messages de sympathie a commencé à inonder les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo a publié ces mots d'encouragement: «Mes pensées et prières sont avec vous, mon cher ami. Soyez fort, Patron!»

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 mai 2018

Sam Allardyce, le manager d'Everton, a «compris que c'était extrêmement sérieux en apprenant que son fils Darren n'avait pas assisté au match de son club, Doncaster». Everton a joué samedi contre Southampton dont le manager, Mark Hughes, s'était fait connaître à Old Trafford, comme attaquant, au début de l'ère Ferguson: «J'avais entendu un truc, j'espérais que ce n'était pas vrai. Je souhaite qu'il se rétablisse le mieux possible», a dit le Gallois.

D'autres joueurs de United se sont exprimés: «Je suis effondré. Nos pensées et nos prières vont vers vous et votre famille, Boss», a réagi l'actuel défenseur Ashley Young.

Gutted to hear the news tonight about Sir Alex. Don’t really know what else to say other than thoughts and prayers with you and your family, Boss ???????????????? — Ashley Young (@youngy18) 5 mai 2018

«Sois fort», a ajouté Peter Schmeichel, le gardien historique des Red Devils champions d'Europe en 1999. Même conseil de la part du capitaine de Manchester City, Vincent Kompany: «Tiens le coup, Sir Alex. Nous pensons à ta famille et à tes proches».

Please???? Be strong????Win this one???? — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 5 mai 2018

Hang in there Sir Alex. Thoughts are with the family and close ones. — Vincent Kompany (@VincentKompany) 5 mai 2018

De l'ex-attaquant de l'Angleterre, Gary Lineker, devenu présentateur du football pour la BBC, à Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, lui souhaitant «un rétablissement rapide», la santé de Ferguson est devenue, instantanément, le fil rouge du week-end au Royaume-Uni.

Enfin, David Beckham, sans doute le joueur le plus emblématique que Sir Alex avait dirigé, lui a envoyé un vibrant, «Continuez à vous battre, boss», sur Instagram avec une photo de lui, jeune, au côté d'Alex Ferguson.

«Guérissez vite, boss», a écrit Wayne Rooney, un autre ex-Red Devils.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5 mai 2018

Get well soon SAF wish you a speedy recovery?? — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 5 mai 2018

Just heard the news about Sir Alex Ferguson. Wishing him and his family all the strength for a speedy recovery. #keepstrong — Thierry Henry (@ThierryHenry) 5 mai 2018

???????? ???????? Sir Alex — David de Gea (@D_DeGea) 5 mai 2018

Devasted about the news about Sir Alex and knowing all to well about the situation ourselves. Stay strong and hope together with everyone you recover. Edwin & Annemarie pic.twitter.com/aaxqRI9Bg7 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 5 mai 2018

Gutted to hear the news about Sir Alex. Stay strong boss. Thoughts are with you and your family ???????? — Chris Smalling (@ChrisSmalling) 5 mai 2018

All my prayers and thoughts as well are with him and his family!! Be strong boss!!!! ???????????????? https://t.co/Tbvw2fEhEt — Chicharito Hernandez (@CH14_) 5 mai 2018

(nxp)