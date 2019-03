Fabian Schär se retrouve bien malgré lui au centre d’une polémique, suite au choc qu’il a subi à la tête samedi face à la Géorgie.

L’association «Headway», qui fait campagne afin de prévenir les traumatismes crâniens (aussi dans le football), a demandé à l'UEFA d'ouvrir une enquête urgente sur les circonstances qui ont permis au défenseur suisse d'être autorisé à continuer de jouer après sa blessure. «Headway» a également dit qu’elle craignait qu'il ne faille une «blessure catastrophique» avant que le football ne change son attitude face aux commotions cérébrales.

«Un manquement manifeste au devoir»

Le directeur général de l’association, Peter McCabe, a fait part de son agacement suite à la prise en charge de Schär par les médecins de l’équipe de Suisse: «En termes simples, la décision de lui permettre de retourner sur le terrain après avoir subi une commotion cérébrale était non seulement incroyablement dangereuse, mais aussi un manquement manifeste au devoir.» Et il ne s'arrête pas là: «Qu'est-ce qu'il faut pour que le football prenne la commotion cérébrale au sérieux? Combien d'autres joueurs verront leur carrière et, plus important encore, leur vie et leur santé à long terme être mises en danger par l'incapacité du sport à suivre ses propres protocoles?»

Après le match, le défenseur de Newcastle avait déclaré qu’il «ne se souvenait de rien et que son crâne bourdonnait encore». Peter McCabe a aussi fait allusion à cette déclaration: «Les commentaires du joueur après le match sont également profondément troublants et montrent une fois de plus le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les joueurs.» (nxp)