Les rédactrices et rédacteurs en chef des médias de Suisse romande condamnent avec fermeté la décision du président du FC Sion Christian Constantin de reconduire pour la saison 2019/2020 le boycott décrété envers les journalistes et les photographes du Nouvelliste.

Depuis une année, ceux-ci sont privés de tout contact avec les joueurs et l’encadrement du club et ne peuvent plus assister aux rencontres du FC Sion à domicile depuis la tribune de presse, sous prétexte que des chroniques parues dans les colonnes du quotidien valaisan ont déplu à M. Constantin.

Le président du club a franchi un palier supplémentaire dans le mépris affiché envers notre profession en proposant de lever le boycott en échange d’une page hebdomadaire gratuite dont le contenu serait fourni par le service de communication du FC Sion. Cette provocation dénote une confusion totale entre la stratégie de communication d’une entreprise et la mission d’information d’un média comme Le Nouvelliste, mission qui implique le courage de porter un regard critique sur les institutions politiques, économiques et sportives de son canton.

Cette tentative de mise sous tutelle d’un média jugé trop critique inquiète les rédacteurs en chef romands. Elle bafoue l’indépendance des journalistes et viole la liberté de la presse, si nécessaire à la bonne marche de la vie démocratique. Elle trahit enfin la volonté d’un décideur de se soustraire à la curiosité des médias et du public.

Les rédactrices et rédacteurs en chef des médias romands expriment leur solidarité pleine et entière envers la rédaction du Nouvelliste. Ils appellent Christian Constantin à revenir sans attendre sur sa décision de boycott. A défaut, ils attendent de la Ligue suisse de football (alias Swiss Football League) et des autres instances en responsabilité qu’elles incitent le président du FC Sion à revenir à une attitude raisonnable vis-à-vis de nos confrères.

Signataires: Claude ANSERMOZ, 24 heures ; Stéphane BENOIT-GODET, Le Temps ; Herold BIELER, Walliser Bote ; Federico BRAGAGNINI, Keystone-ATS ; Pierre-Alain BRENZIKOFER, Journal du Jura ; Laurent CASPARY, Actu-radio RTS ; Christophe CHAUDET, directeur Actualité & Sports RTS ; Rémy CHETELAT, Le Quotidien Jurassien ; Ariane DAYER, Rédaction Tamedia et Le Matin Dimanche ; Christian DESPONT, Sport-Center ; Stéphane DEVAUX, Arcinfo ; Philippe FAVRE, 20 minutes ; Serge GUERTCHAKOFF, Bilan ; Serge GUMY, La Liberté ; Gaël HURLIMANN, Le Temps ; Michel JEANNERET, L’Illustré ; Michel JOTTERAND, La Côte ; Frédéric JULLIARD, Tribune de Genève ; Laurent KELLER, Léman Bleu ; Gustavo KUHN, Le Courrier ; Eric LECLUYSE, Arcinfo ; Massimo LORENZI, Sports RTS ; Giancarlo MARIANI, GHI ; Bernard RAPPAZ, Actu-TV RTS ; Nicolas ROULIN, Multimédia RTS.