Plusieurs joueurs professionnels ont tenu à apporter publiquement leur soutien à Blaise Matuidi, victime d'insultes racistes lors de la rencontre entre la Juventus et Cagliari samedi en Sardaigne. L'international français s'en était fait l'écho sur son compte Twitter quelques heures après la rencontre.

Le message de Gelson Fernandes:

Nobody can take this smile away from you. You are a big player with a big heart. What happend in Cagliari, its a shame really. But i am sure its a minority who should be suspended. Yes we are black, yes we are proud to black.We are all the same. @MATUIDIBlaise Brother. pic.twitter.com/uk4t3pNn99