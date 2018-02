Neymar est l'une des stars du ballon rond les plus suivies sur les réseaux sociaux après Cristiano Ronaldo. Il compte ainsi près de 89 millions de suiveurs sur Instagram, 60 millions de fans sur sa page Facebook et 37,6 millions supplémentaires sur Twitter. Les revenus de cette audience considérable, estimée par le site Blinkfire, qui a créé un outil mesurant l'audience et la valorisation des posts, atteindraient plus de 530'000 francs par publication, selon un article paru mercredi dans «Le Parisien». Soit autant qu'une publicité pendant une finale de Coupe du monde, ajoute Stéphane Guerry, président de Havas Sport & Entertainement.

«Si on prend en compte tous les contenus postés en janvier par Neymar, on atteint une valeur de 34 millions d'euros (39,4 millions de francs). Ce montant correspond à ce qu'une marque devrait dépenser en publicité pour atteindre le même niveau d'exposition. Si on rapporte cela à chaque post publié (74 au moment du calcul), cela représente 459'000 euros (Plus de 530'000 francs) par publication», explique ainsi Christian Olivares, directeur commercial de Blinkfire, au quotidien français. Et, comme d'autres sportifs, l'attaquant brésilien tire de juteux profits de cette nouvelle manne publicitaire.

A noter que le joueur du PSG est le mieux payé de Ligue 1, a indiqué mardi «L'Equipe». Il touche 3,067 millions d'euros (3,68 millions de francs) brut par mois, sans compter la vingtaine de millions qu'il touche chaque année grâce à ses nombreux sponsors. (adi/nxp)