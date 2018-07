Terminé Stoke City, Xherdan Shaqiri est officiellement un joueur de Liverpool depuis le vendredi 13 juillet. L'international suisse de 26 ans s'est engagé sur le long terme - cinq ans - chez les Reds et espère quitter le club avec quelques trophées supplémentaires. «Je suis ici pour gagner», clame-t-il.

De son arrivée depuis Zurich, en passant par la visite médicale et les présentations avec Jürgen Klopp - qu'il semble adoré - ou Naby Keïta, le club anglais a suivi les premiers pas de sa nouvelle recrue au centre d'entraînement de Melwood. Et c'est à découvrir dans nos différentes vidéos.

