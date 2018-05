Zinédine Zidane a pris tout le monde de court lors d'une conférence de presse improvisée ce jeudi à Madrid. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que ceux qui sont désormais ses ex joueurs lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

A noter que pour l'instant, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema sont eux restés silencieux sur leurs différents comptes.

Sergio Ramos

«Comme joueur et comme entraîneur, tu as décidé de partir au sommet. Merci pour ces deux ans et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais oublié, l'un des chapitres les plus fructueux de l'histoire de notre Real Madrid bien-aimé»

