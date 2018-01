On vit aujourd’hui à l’époque des réseaux sociaux, qui ont pris une place incroyable dans la vie de tout le monde. Instagram, Facebook, Twitter: tout nous rapproche les uns des autres. C’est à mon avis une bonne chose. Personnellement, cela me permet d’être en contact avec mes supporters, par exemple. Mais cette ouverture totale comporte aussi certains dangers. Je m’explique.

Je compte environ 150'000 followers sur Instagram et Facebook, et 80'000 sur Twitter. Même si je n’accorde pas forcément d’importance à ces chiffres, c’est toujours gratifiant de voir que pas mal de gens me suivent. Je pars du principe qu’il faut utiliser ces réseaux sociaux pour offrir à ces personnes ce qu’elles n’auront pas à travers les journaux ou la télévision. Des photos ou des vidéos de ma vie privée, par exemple, histoire de leur montrer une autre facette de ma personnalité. Et puis, cette manière de faire me permet de contrôler ce que je choisis de leur présenter, plutôt que d’être victime de leur insistance.

C’est moi qui décide de ce que je publie, mais je m’appuie aussi sur un ami de longue date qui m’aide à gérer mes comptes. C’est cette personne qui est chargée de trier les messages, d’effacer ceux qui sont injurieux et méchants, par exemple.

Alors c’est sûr, au lendemain d’une grande victoire ou d’une super-perf de ma part, c’est agréable de voir les commentaires de félicitations affluer sur mes comptes. «Génial», «Bien joué», «Fantastique», «Tu es mon idole»: cela fait toujours plaisir de recevoir de tels messages. Mais il y a aussi le revers de la médaille: il suffit que tu aies perdu, ou que tu aies encaissé un but évitable, pour que tu t’en ramasses plein la figure. Et parfois, je l’avoue, je suis choqué de ce que les gens peuvent écrire. Il n’y a aucune limite dans la méchanceté. Le danger, c’est d’y accorder trop d’importance. Mais ce n’est pas facile: le risque de ne retenir que la remarque négative au milieu de tous les messages positifs est bien présent. À mon âge et au vu de ma carrière, je n’ai pas trop de problèmes avec ça. J’ai l’habitude de vivre avec les commentaires qu’on fait de mes performances, je peux donc m’en accommoder.

Mais le vrai danger des réseaux sociaux, c’est sur les plus jeunes qu’il plane. On sait à quel point les enfants ou les adolescents peuvent être sensibles à la moindre critique publiée. Personnellement, je suis content de ne pas avoir été confronté à cela lorsque j’étais écolier, et de n’avoir découvert cette manière de communiquer qu’une fois adulte. Je peux comprendre le désarroi de certains parents, qui sont confrontés aux problèmes vécus par leurs enfants. C’est pourquoi il m’apparaît primordial de mettre sur pied des cours de sensibilisation ou d’éducation aux réseaux sociaux, de manière à préparer les jeunes à gérer ces moyens de communication. Ils ont pris une telle importance dans la vie de tous les jours que c’est à mon avis devenu une nécessité.

Je vous quitte, en espérant vous revoir bientôt dans un stade… ou sur les réseaux sociaux!

Cette chronique est assurée en alternance par Thabo Sefolosha, Kariem Hussein, Fanny Smith, Mark Streit et Yann Sommer. (Le Matin)