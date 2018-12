Victime de chants racistes face à l'Inter Milan, Kalidou Koulibaly a reçu le soutien de son public napolitain ce samedi. Lors de la réception de Bologne (victoire 3-2), à laquelle il n'a pas participé pour cause de suspension, le défenseur sénégalais a pu apercevoir à quel point ses supporters l'aimaient et combattaient le racisme. Des portraits de lui et de nombreuses pancartes ont été brandies. De quoi assurément beaucoup le toucher et le réconforter.

(Le Matin)