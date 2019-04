Le match de football entre Xamax et Grasshopper a été émaillé par des violences samedi à Neuchâtel. Des ultras zurichois ont semé le trouble à l'intérieur et hors du stade de la Maladière.

Les débordements ont commencé 20 minutes avant la fin de la rencontre, lorsque des supporters de GC ont saccagé une partie du secteur visiteur de la Maladière, explique lundi la police neuchâteloise dans un communiqué. Une quarantaine de sièges ont notamment été endommagés et jetés. Les dégâts se montent en milliers de francs.

The Grasshoppers players go over to the travelling support at the end and the fans make their feelings known!



Some chairs have also been ripped out and thrown towards the team. This club is in crisis. #XAMGC pic.twitter.com/5B8xebJQsw