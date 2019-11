L'espoir ne durera peut-être que quelques heures pour le Bayer Leverkusen. En effet, si l'Athlético Madrid s'impose en fin de soirée lors du choc au sommet qui l'oppose à la Juventus, tout sera réglé dans le groupe D de la Ligue des champions. Reste qu'en s'imposant 0-2 face au Lokomotiv Moscou, les Allemands ont eu le mérite de mettre la pression sur l'Athlético.

Il faut bien le dire, l'actuel 9e de Bundesliga a bénéficié de pas mal de réussite pour s'en sortir face aux Russes. Le Lokomotiv a vu son ouverture du score être annulée par la VAR, avant d'être victime du plus malheureux concours de circonstances de la soirée (11e). En cherchant à dégager un ballon dangereux dans sa surface, Eder a directement allumé son propre coéquipier Rifat Zhemaletdinov. L'ailier n'a pas eu le temps de voir arriver la balle que celle-ci lui avait déjà rebondi dessus pour s'en aller tout droit tromper son gardien.

Toujours est-il que le Bayer ne s'est pas contenté de ce maigre et chanceux avantage et qu'il est allé chercher une deuxième réussite capitale pour sa différence de buts. Parti à l'extrême limite du hors-jeu (la situation a dû être contrôlée par la VAR), Sven Bender s'est fait l'auteur d'une magnifique frappe pour assurer la victoire des siens. Un succès qui lui assure, au moins, une participation aux seizièmes de finale de l'Europa League. Les Moscovites, eux, sont éliminés de toutes compétitions européennes pour cette saison.

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Galatasaray et Bruges ont partagé l'enjeu. Adem Buyuk a ouvert la marque pour les Trucs à la 11e minute, avant que Krepin Diatta n'arrache une égalisation qui change tout dans les derniers instants (90e). En tête du groupe A, le PSG et le Real Madrid ne peuvent plus être rattrapés. Grâce à son point glané au bout du suspense, Bruges reste en bonne position pour être basculé en Europa League. Alors qu'ils doivent encore affronter le Real, les Belges comptent une longueur d'avance sur Galatasaray.