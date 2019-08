Young Boys a hérité de trois gros morceaux dans son groupe de Ligue Europa, dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi au Forum Rinaldi, à Monaco. Le club champion de Suisse s'est en effet vu attribuer le FC Porto, Feyenoord Rotterdam et les Glasgow Rangers de Steven Gerrard!

Si ces trois adversaires sont des noms établis sur la scène du football européen, pas sûr toutefois que Young Boys n'ait pas les moyens de se qualifier pour les seizièmes de finale. Si Porto reste un club de référence, Feyenoord n'a plus forcément le niveau qui a pu être le sien. Et les Rangers n'ont retrouvé la première division écossaise qu'il y a trois ans, après la faillite prononcée en 2012 qui les avait condamnés à repartir depuis la quatrième division.

Les deux autres clubs suisses, le FC Bâle et le FC Lugano, ont hérité de noms moins ronflants. Mais ils devront malgré tout se retrousser les manches pour espérer terminer dans les deux premiers.

Krasnodar (Russie), Getafe (Espagne) et Trabzonspor (Turquie) seront les trois adversaires de Bâle. Le club rhénan a les moyens de s'assurer la deuxième place. Mais attention aux déplacements en Russie et en Turquie, longs et souvent périlleux.

Quant au FC Lugano, il aura de la peine à tirer son épingle du jeu face à des clubs comme le Dynamo Kiev (Ukraine), le FC Copenhague (Danemark) et Malmö (Suède). Des adversaires pas forcément très attractifs, mais assurément dangereux à jouer. Le club tessinois sera condamné à l'exploit s'il veut s'extraire de cette phase de groupes.

Pour le reste, ce tirage au sort a débouché sur trois groupes que l'on peut qualifier de spectaculaires: le groupe D (Sporting Lisbonne, PSV Eindhoven, Rosenborg), le groupe E (Lazio, Celtic Glasgow, Stade Rennais) et le groupe F (Arsenal, Eintracht Francfort, Standard Liège et Vitoria Guimarães).

Les premiers matches de cette phase de groupes sont agendés au jeudi 19 septembre.

Les 12 groupes

Groupe A: FC Séville, APOEL, Qarabag, Dudelange.

Groupe B: Dynamo Kiev, Copenhague, Malmö, Lugano.

Groupe C: FC Bâle, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor .

Groupe D: Sporting CP, PSV Eindhoven, Rosenborg, Linz ASK .

Groupe E: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj.

Groupe F: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liège, Vitória Guimarães.

Groupe G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers.

Groupe H: CSKA Moscou, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros.

Groupe I: Wolfsburg, Gent, Saint-Étienne, Olexandriya.

Groupe J: AS Rome, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir Istanbul, Wolfsberger.

Groupe K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava.

Groupe L: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar.