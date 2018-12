Le FC Zurich aura fort à faire pour voir les 8es de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort des 16es de finale effectué à Nyon lundi a expédié les hommes de Ludovic Magnin dans une double confrontation face à Naples, reversé sur le fil après la dernière journée de Champions League. Le match aller aura lieu le 14 février au Letzigrund. L'équipe napolitaine évite ainsi une autre équipe reversée de C1, le Shakhtar Donetsk. C'est Francfort qui devra gérer les Ukrainiens, toujours compliqués à jouer.

