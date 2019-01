Lille est plein de talent, jumelé à un zeste de réussite. Un mélange qu'il manquait certainement la saison dernière et rien ne semble arrêter cette équipe lilloise version 2018-2019.

Le LOSC va pouvoir passer un week-end tranquille assuré de le terminer à la deuxième place. Tranquille, le match contre Amiens était loin de l'être en ouverture de la 21e journée.

Ce sont même les Picards qui ont ouvert le score très tôt, dès la 5e minute par Otero sur un très bon service de Timite.

Mais le LOSC ronronnant s'est réveillé et a montré les dents. Rafael Leao a inscrit le premier juste avant la pause pour égaliser et effacer le penalty raté par Pépé quelques minutes plus tôt.

En seconde période, Lille a poussé pour passer devant et la libération est venue du coup de tête de Xeka. Le Portugais s'est retrouvé à la réception d'un centre parfait de Jérémy Pied pour offrir la victoire aux hommes de Christophe Galtier.