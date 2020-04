Lionel Messi fait fantasmer l’Inter Milan et une bonne partie de l’Italie amoureuse les artistes du ballon rond. Dans une interview accordée lundi à Radio Rai, l’ex-président Massimo Moratti a expliqué que son club de toujours pouvait se permettre d'acquérir le sextuple Ballon d’Or argentin au Stade Giuseppe Meazza la saison prochaine.

A vrai dire, le club nerazzurri est bien décidé à retrouver son statut d’antan, dix ans après son sacre en Ligue des champions. Avec un entraîneur que toute l’Europe s’est arrachée (Antonio Conte) il y a douze mois, le club transalpin, qui avait également recruté Romelu Lukaku à Manchester United et Christian Eriksen à Tottenham, a depuis l’été dernier des rêves de grandeur, d’où l’envie pour Moratti et les grands décideurs de l'Inter de recruter la star de Barcelone.

Au Barça, c'est flou

L’avenir de Lionel Messi (32 ans) au FC Barcelone n’a, aujourd'hui, jamais semblé aussi flou. Si son président, Josep Maria Bartomeu, a fait de sa prolongation une priorité dans les semaines à venir, les choses n’ont pas réellement avancé. Messi finira-t-il son parcours professionnel au sein de l’équipe blaugrana ? Ce qui semblait être une évidence il y a encore quelques mois ne l’est plus aujourd'hui. L’attaquant argentin tarde à prolonger un contrat qui expire à l’été 2021 et sa relation avec ses dirigeants n’est pas au beau fixe.

Cette situation alliée à la crise provoquée par le coronavirus peut donc donner quelques idées à d’autres écuries européennes pour La Pulga.

«Pas un rêve interdit»

Aujourd’hui, les responsables de l'Inter jugent que le contexte est propice à une nouvelle tentative. «Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Cela ne l’était pas avant ce drame, alors maintenant... Messi est en fin de contrat et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir, a déclaré l’ancien président du club lombard (1995-2013) qui est maintenant conseiller du président chinois Steven Zhang, à l'émission Anch’io Sport de Radio Uno. Il arrive en fin de contrat bientôt et je pense qu’il y aura certainement un effort qui sera fait de la part du club pour essayer de le faire venir à Milan. Avec ce qui se passe actuellement, les cartes ont été rebattues, et je ne sais pas si elles sont positives ou négatives ». En attendant d’être complètement fixés, les tifosi intéristes peuvent rêver.

L'été va être chaud. Comme au Real de Madrid qui fantasme à l'idée d'un retour de Cristiano Ronaldo...

C. MA.