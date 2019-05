Il n'y a qu'à jeter un œil au regard émerveillé de Jürgen Klopp. Entraîneur de Liverpool, adversaire du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi soir, le technicien allemand avait le sourire jusqu'aux oreilles après le coup franc magistral de l'Argentin pour permettre à son équipe de prendre une belle option sur la finale. «En ce moment, il est inarrêtable. Evidemment, nous ne pouvions pas défendre sur un coup franc direct... Quel tir...», a concédé le coach, face aux journalistes.

Confortablement installés au Camp Nou, Gary Lineker et Rio Fernidand, qui étaient aux commentaires pour «BT Sport», ont plongé dans l'euphorie au moment où Léo Messi a marqué son 600e but sous le maillot blaugrana, 14 ans jour pour jour après le premier - il avait alors 17 ans, le 1er mai 2005 contre Albacete. Devant son petit écran, l'attaquant de l'OM Mario Balotelli n'a pas caché son admiration pour la «Pulga». Pour lui, le doute n'est pas permis: Messi est au-dessus de Cristiano Ronaldo.

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona... u have to get excited! Wow ?????? ps. Get the sound on ???? #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 1 mai 2019

Mario Balotelli : “Et les gens qui m’écrivent que le 7 de la #Juve est plus fort que moi ? Mais encore heureux, et qui se compare à lui ? Lui et Messi sont les deux plus forts au monde, mais Messi est d’une autre planète” pic.twitter.com/j32jv1QdA6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 1 mai 2019

Le doublé de Lionel Messi face aux Reds a également eu une résonance en France, du côté du Nîmes Olympique. Via un tweet, le community manager a réagi avec humour à un tableau récapitulant tous les clubs victimes des prouesses du génie argentin.

600 buts et toujours 0 contre nous ????https://t.co/Ss2KiEghKn — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 mai 2019

Du côté de la presse aussi, c'est l'unanimité. L'Equipe barre sa «Une» jeudi avec le titre «Diabolique», alors que son journaliste Vincent Duluc écrit notamment, «Messi continue d'avancer de deux cases quand tout le monde fait un pas. Il reste au-dessus de tous, même de son équipe.» Même AS, quotidien pro-madrilène, s'extasie devant Messi, le «papa du football», tandis que le Guardian écrit qu'«il vient d’une autre planète».

