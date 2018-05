L'Argentin Lionel Messi (30 ans) s'est offert coup sur coup deux nouvelles distinctions ce week-end: il s'apprête en effet à remporter un cinquième Soulier d'Or, la distinction récompensant le meilleur buteur européen de la saison en championnat. Et il est le meilleur joueur des cinq grands championnats en termes de niveau de performance, selon l'Observatoire football du Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel.

Avec 34 buts marqués cette saison (et encore un match à jouer), Messi se dirige donc vers l'obtention d'un cinquième Soulier d'Or. Mohamed Salah est en effet resté bloqué à 32 buts (nouveau record de la Premier League à 20 équipes). Ciro Immobile (Lazio, 29 buts), Edinson Cavani (PSG, 28 buts), Luis Suarez (Barça, 26) et Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 25) peuvent encore théoriquement dépasser l'Argentin. Il faudrait pour cela qu'ils inscrivent respectivement six, sept, neuf et dix buts lors de la dernière journée, ce dont on peut raisonnablement douter.

Avec cinq Souliers d'Or (après ceux gagnés en 2010, 2012, 2013 et 2017), Messi détiendrait seul le record, laissant son adversaire de toujours Cristiano Ronaldo à quatre trophées (obtenus en 2008, 2011, 2014 et 2015).

Lionel Messi aussi meilleur «performer»

Parallèlement à ce titre de meilleur buteur européen qui lui tend les bras, Lionel Messi a été désigné meilleur joueur des cinq grands championnats en termes de niveau de performance par l'Observatoire du CIES. Ce dernier s'appuie sur différents critères (gestes techniques effectués, implication dans le collectif, etc.) pour définir un indicateur de force générale. Précision: il fallait avoir disputé au moins 1800 minutes cette saison (1440 pour la Bundesliga, qui compte moins de matches) pour faire partie de ce classement, ce qui explique par exemple que Neymar (blessé depuis février) n'y figure pas.

La classement publié par l'Observatoire football du CIES voit donc Messi en tête, avec la valeur étalon de 92,1 points. Il devance David Silva (Manchester City), deuxième avec 91,7, et Paulo Dybala (Juventus), troisième avec 91,4.

Mohamed Salah (Liverpool) est cinquième de ce classement avec 90,5, Cristiano Ronaldo (PSG) seizième avec 88,6, Edinson Cavani (PSG) 21e avec 88,1, Kylian Mbappé (PSG) 37e avec 87,0 et Granit Xhaka (Arsenal), seul Suisse à figurer dans les 100 premiers, 63e avec 85,3.

Autres faits à noter: les joueurs de Premier League anglaise (30), de Serie A italienne (22) et de Ligue 1 française (19) sont les plus nombreux de ce Top-100. Et on trouve six joueurs de Manchester City dans les dix premiers.

(Le Matin)