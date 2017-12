Quand c’est fini, ça recommence… bientôt. La dinde à peine avalée, 2017 terminé sous peu, les clubs de Super League n’auront guère le temps de récupérer des excès des Fêtes. Ils s’apprêtent à reprendre le chemin des vestiaires – et à enchaîner les tours de terrain – avec une reprise qui s’échelonnera du 3 janvier (Lucerne, Saint-Gall) au 8 janvier (Grasshopper, Lugano, Bâle).

Sion reprendra pour sa part le 4 janvier, imité le lendemain par le LS. Puis ce sera le départ pour le non moins traditionnel camp d’entraînement à l’étranger. Tous s’y plieront, sauf le FC Thoune qui, comme la saison dernière, y a renoncé pour des raisons principalement financières.

Nuit en bivouac

Alors que les clubs zurichois feront charter commun pour la Turquie, l’Espagne demeure la destination privilégiée des footballeurs helvétiques – la moitié des clubs de Super League élira ainsi temporairement domicile en Andalousie.

La double nouveauté nous vient de Tourbillon, avec l’organisation de deux stages successifs destinés à rebooster un FC Sion à la dérive (10e). Les joueurs de Gabri auront d’abord droit à une mise en train militaire, avec l’organisation d’un stage commando au pied des Cévennes mis sur pied par d’anciens cadres du GIGN. Partis aux aurores de la Porte d’Octodure, ils toucheront dès leur arrivée sur zone leur paquetage de survie avant une première nuit en bivouac. Après trois jours d’exercice en milieu hostile, Sion retrouvera le rectangle vert et le ballon (parfois tout aussi hostile), non en Espagne, son habituel lieu de villégiature depuis plusieurs saisons, mais en Italie cette fois-ci.

Dès le 10 janvier, cap sur la Sicile, plus précisément Mascalucia. C’est là, sur les installations de Torre del Grifo (qui sont aussi celles du club de Catane), que les Valaisans devront trouver de quoi remonter la pente en championnat. Pour Marco Degennaro, leur directeur général, le principal atout du complexe est d’«offrir tout le nécessaire dans un seul et même lieu.» Mais ce n’est peut-être pas le seul argument… Sans doute le visiteur a-t-il aussi été sensible aux mots rassurants de Marcello Lippi, couronné champion du monde 2006 sur le banc de la Squadra azzurra.

Ambassadeur du complexe dont il vante les mérites, l’ancien sélectionneur transalpin ne craint pas d’assurer qu’un «tel centre sportif, supérieur aux attentes, garantit dix points de plus au classement.» Soit tous ceux qui manquent cruellement aujourd’hui au FC Sion et que celui-ci devra récupérer en 2018. Il faudra attendre le 4 février et la reprise contre GC pour savoir si Lippi a raison. Et à quel degré… (nxp)