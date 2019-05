Liverpool a conservé ses chances de titre en s'imposant de justesse à Newcastle (3-2) lors de la 37e journée de Premier League, mais a peut-être perdu sa vedette Mohamed Salah pour la demi-finale retour de Ligue des champions mardi contre Barcelone.

Au classement, les Reds reprennent provisoirement la tête (94 pts), avant l'entrée en jeu de Manchester City (92 pts) lundi soir contre Leicester. Tout se jouera donc lors de la dernière journée, avec avantage aux «Citizens»: les champions seront assurés de conserver leur titre s'ils remportent leurs deux derniers matches. «Si nous sommes champions, alors nous sommes champions, vous ne pouvez pas sentir la pression quand vous faites de votre mieux. 94 points, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'était une bataille de volonté, c'était une victoire de passion, de coeur et de désir. Absolument brillant», a savouré Jürgen Klopp.

Les joueurs du technicien allemand ont ouvert le score dès la 13e minute, d'une tête rageuse de Virgil Van Dijk (13e). Quelques minutes plus tard, les Magpies ont répondu par l'intermédiaire d'Atsu (20e). Les Reds ont continué de pousser et une nouvelle passe décisive d'Alexander-Arnold pour Salah (28e) leur a permis de reprendre l'avantage. Poussé par son public, Newcastle n'a pas abdiqué au retour des vestiaires et a pu de nouveau égaliser grâce à Rondon (54e).

Le choc avec Salah

Quelques minutes plus tard, la sortie sur blessure de Mohamed Salah ne laissait rien présager de bon pour Liverpool. L'attaquant égyptien a été heurté à la tête par le gardien de Newcastle, Martin Dubravka, et est resté de longues minutes au sol avant d'être évacué sur une civière. On ne sait pas encore s'il pourra être présent, mardi en Ligue des champions, pour le match retour contre Barcelone.

Image difficile de la blessure de #Salah en espérant avoir rapidement des nouvelles rassurantes #NEWLIV pic.twitter.com/P6m5Y9B2OB — Ziad Fakhri (@ziad_fakhri) 4 mai 2019

Dès cet instant, les hommes de Rafael Benitez ont redoublé d'énergie, mais à quelques minutes de la fin, les Reds ont obtenu un coup-franc côté droit.

Le coup-franc de Shaqiri

Alors qu'Alexander-Arnold s'est placé pour le frapper, Van Dijk a voulu que ce soit Xherdan Shaqiri, entré en jeu à la 66e minute, qui s'en charge. Finalement, le Suisse a déposé le ballon sur Divock Origi, au duel avec Jamaal Lascelles. Le cuir a touché le Belge puis le Britannique avant de finir au fond des filets de Dubravka (86e).

VVD shouted to Shaqiri to make this free kick!???? pic.twitter.com/7WWImzf4LB — Den Reus???????? (@DenReus11) 4 mai 2019

Un bu qui offre la victoire à Liverpool et lui redonne provisoirement la tête en attendant de connaître le sort que réserve Manchester City à Leicester lundi soir.

