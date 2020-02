Liverpool, invaincu en championnat cette saison, a fini par perdre son invicibilité sur le terrain de l'avant-dernier du classement, Watford (3-0), samedi, lors de la 28e journée de la Premier League, et reste bloqué à 44 matches sans défaite.

Au classement, ce revers - grâce à un doublé d'Ismaïla Sarr (54e et 60e) et un but de Troy Deeney (72e) - n'a aucune incidence sur la course au titre, les 22 points d'avance sur Manchester City à dix matches du terme restant un gouffre apparemment infranchissable. Arsenal conserve donc le record d'invincibilité en Premier League avec 49 rencontres sans s'incliner, établi entre 2003 et 2004.

