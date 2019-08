Ça n'a pas fait un pli, Liverpool, le champion d'Europe, n'a pas tremblé face à Arsenal. Une tête de Joël Matip sur corner pour prendre les devants, un penalty et une frappe précise de Mo Salah pour finir tranquille: les «Reds» n'ont pas forcé à Anfield pour venir à bout de l'autre club encore à deux victoires.

Seule équipe invaincue après trois journées, la formation de Jürgen Klopp s'installe donc tranquillement en tête de la Premier League. Seul point noir pour le technicien allemand, le manque de solidité défensive, avec encore un but encaissé en fin de match, sur une frappe de Lucas Torreira.

Pour Unai Emery et ses hommes, c'est en revanche un coup d'arrêt, après un excellent début de saison. Mais Dani Ceballos, Nicolas Pépé et David Luiz, les recrues de l'été, n'ont pas fait basculer le match du côté londonien. L'Espagnol n'a pas pesé, l'Ivoirien n'a pas été judicieux et le Brésilien a concédé un penalty. Bref, les «Gunners», s'ils sont en progrès, restent assez loin du niveau des favoris.

Humiliation à Old Trafford

Encore une histoire de penalty! Les «Red Devils» avaient dû se contenter d'un match nul lundi à Wolverhampton (1-1) après un penalty manqué par Paul Pogba, ils n'ont cette fois même pas eu ce luxe.

Tireur cette fois, Marcus Rashford a placé son penalty sur le poteau et les Mancuniens ont été battus chez eux par des modestes «Eagles». Et comme le Français lundi, l'Anglais a reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux...

«Les mots me manquent», a réagi Ole Gunnar Solskjaer. «Nous menons toutes ces campagnes pour dire non au racisme, mais ces gens continuent de se cacher derrière de fausses identités. C'est dingue qu'on continue à parler de ça en 2019.»

Sur le terrain, les hommes du Norvégien ont bien cru tenir le match nul, Daniel James égalisant à la 89e minute après l'ouverture du score de Jordan Ayew en première période, mais la défense de «ManU» n'a pas tenu.

David De Gea a craqué, laissant le tir de Patrick van Aanholt lui passer sous le corps, après plus de trois minutes de temps additionnel.

Les «Eagles» peuvent être contents: ils n'avaient plus battu les «Red Devils» en championnat depuis mai 1991...

Chelsea: premier succès

Deux buts de Tammy Abraham plus un autre de Mason Mount, deux joueurs prêtés la saison passée à Aston Villa et Derby en D2, ont enfin fait décoller les Londoniens. Mais, Frank Lampard n'a pas connu une après-midi tranquille derrière le banc de son équipe de coeur, avant de gagner son premier match en tant que manager des Blues. Chelsea a en effet peiné pour venir à bout des promus. La défense des vainqueurs de la Ligue Europa a craqué deux fois en première période, laissant les «Canaris» revenir systématiquement au score. Nul doute que Lampard voudra vite y remédier alors que les «Blues» ont déjà encaissé sept buts en championnat, neuf en quatre matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Le meilleur buteur de la Premier League Teemu Pukki s'est d'ailleurs encore illustré avec Norwich: l'attaquant finlandais a délivré la passe décisive pour le premier but de Todd Cantwell, puis a marqué son cinquième but en Premier League.

Tout comme Aston Villa vendredi contre Everton (2-0), puis Chelsea et Crystal Palace samedi, West Ham, Leicester et Southampton sont allés chercher leur première victoire de la saison.

Les «Hammers» ont renversé Watford (3-1) grâce notamment à un doublé de la recrue française Sébastien Haller. Southampton a battu Brighton (2-0) et Leicester s'est imposé sur la pelouse de Sheffield United (2-1), grâce notamment au premier but de la saison de Jamie Vardy.